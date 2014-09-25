ABD'den vatandaşlarına 'Türkiye'de IŞİD' uyarısı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki Amerikan vatandaşlarını muhtemel terör saldırıları karşısında teyakkuzda olmaları uyarısında bulundu. IŞİD'e yönelik yürütülen askeri operasyona tepki olarak Türkiye'de gerçekleştirilebilecek terör saldırı riskinin "hala yüksek" olduğu vurgulandı.

Reuters'ın geçtiği habere göre, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, IŞİD'e yönelik hava saldırısının ardından misilleme olarak olası terör olaylarına karşı Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı. Elçiliğin resmi internet sitesinde dün akşam saatlerinde yayımlanan güvenlik duyurusunda Türkiye'de terör saldırı riskinin 'hala yüksek' olduğunun altı çizildi.

Öte yandan Fransa, İngiltere ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu çeşitli Avrupa ülkeleri, Türkiye'de yaşayan veya Türkiye'yi ziyaret edecek vatandaşlarına Irak ve Suriye'deki askeri operasyonlar nedeniyle güvenlik uyarısında bulunmuştu.