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Dünya

Ünlü çizgi dizi South Park IŞİD'e değindi

Dünyaca ünlü çizgi dizi South Park bugün yayımlanan 18. sezonun ilk bölümünde gündemdeki en sıcak olaylardan biri olan IŞİD'e değindi

25 Eylül 2014 15:36

South Park'ın 18. sezon ilk bölümü bugün (25.09.2014) yayımlandı. Gündemdeki birçok konuyu mizahi bir şekilde eleştirmesiyle bilinen South Park, gündemdeki en sıcak olaylardan biri olan IŞİD’e de değinmeden geçmedi. IŞİD’in yanı sıra sezon prömiyerinde NFL (Amerikan Futbolu Ligi) ve Kickstarter da eleştirildi. 

 

South Park'ta IŞİD tehdidi

 

Yeni bölümde 4 tane çocuk karakter hiçbir şey yapmadan para kazanmak için ‘Washington Redskins’ adlı bir yatırım şirketi açıyor. Şirketin vizyonu insanlara her türlü şekilde ‘git kendini becer’ demek. Çok ilgi gören şirketin yatırımcılarından bir tanesi de IŞİD. IŞİD üyeleri başta ‘Washington Redskins’i destekliyor ve bölümde yaşananların sonucunda şirkete yapılan boykota katılıp çocukları tehdit ediyor.

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