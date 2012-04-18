Mehmet Öz'ü South Park'ta dövdüler!

South Park'ın 16. sezon 5. bölümünün konuklarından biri Dr. Mehmet Öz'dü. 'Zorbalık' konusunun işlendiği bu bölümde Öz, Butters karakterinden canlı yayında dayak yedi.

Okullarda artan zorbalık konusunun işlendiği dizinin 'Butterballs' adlı bölümünde Butters'ın büyükannesinden gördüğü zorbalık ulusal bir problem haline geliyor.

South Park öğrencilerinin ABD çapında zorbalığa karşı çektiği videonun yıldızı olan Butters bir anda efsaneleşince Stan ile birlikte Dr. Öz'ün programına katılıyor.

Dr. Öz'ün soruları karşısında bunalan Butters sonunda kontrolünü kaybediyor ve Dr. Öz'ü canlı yayında dövüyor.