T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Yolsuzluk operasyonunda adı geçen El Kadı, Başbakanlık korumasıyla Türkiye'ye girip çıktı'

Yasin El Kadı'nın, Şubat 2012'den, BM terör listesinden çıkarıldığı 5 Ekim 2012’ye kadar geçen sekiz aylık sürede yasa dışı yollarla dört kez Türkiye'ye geldiği iddia edildi

30 Aralık 2013 11:10

27 Aralık'ta başlatılan ikinci dalga yolsuzluk soruşturmasındaki iddiaya göre, BM’nin terör listesinde olan Yasin El Kadı Başbakanlık Koruması’yla Türkiye’ye girip çıktı.

Terörle Mücadele Kanunu’yla (TMK) yetkili savcı Muammer Akkaş’tan alınan ikinci yolsuzluk soruşturmasına ilişkin ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Aysun Yazıcı'nın Taraf'ta yer alan haberine göre, Soruşturma dosyasında adı bulunan Suudi iş adamı Yasin El Kadı’nın, yolsuzluk soruşturmasının başladığı tarih olan Şubat 2012’den, BM terör listesinden çıkarıldığı 5 Ekim 2012’ye kadar geçen sekiz aylık sürede yasadışı yollarla dört kez Türkiye’ye geldiği iddia edildi. Bu süre içerisinde Türkiye’ye girişi Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklanmış olmasına rağmen Suudi iş adamına Başbakanlık Koruma araçlarının eskortluk yaptığı ileri sürüldü. Görüntülerle sabitlenen bu iddiaların yolsuzluk soruşturması dosyasına girdiği öğrenildi. Usame Kutup’un da, yasaklı olduğu dönemde Yasin El Kadı ile birlikte Türkiye’de bulunduğu iddia edildi.

 

Yasin El Kadı'nın faaliyetleri dosyada

 

İddiaya göre, Yasin El Kadı, Türkiye’de Bosphorus 360 gibi bazı şirketlerin yönetim toplantılarına katıldı. Kadı’nın görüştüğü isimler arasında, BİM’in ortaklarından M. Latif Topbaş’ın da bulunduğu iddialar arasında. Yasin El Kadı’yı aynı zamanda Başbakanlık koruması olan polis memuru İbrahim Yıldız’ın karşıladığı da öne sürülüyor. İş adamının, şirket işlerini oğlu Muaz Kadıoğlu üzerinden yürüttüğü belirtiliyor.

 

Başbakanlık korumaları eskortluk yapmış

 

Arandığı dönemde Türkiye’ye defalarca giriş çıkış yaptığı kamera kayıtlarıyla belirlenen Yasin El Kadı’nın, M. Latif Topbaş’ın özel uçağıyla Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı da iddia ediliyor. Yasin El Kadı’nın, Türkiye’ye geldiğinde havalimanlarındaki kameralar kapatılarak VIP’ten geçirilmek suretiyle pasaport - vize gibi hiçbir prosedür uygulanmadan tamamen kanun dışı olarak Türkiye’ye sokulduğu öne sürülüyor.

Teknik takip bilgilerine göre; Yasin El Kadı, Türkiye’ye girişinin yasak olduğu dönemde, 14 Haziran 2012 günü Türkiye’de BİM Birleşik Mağazaları A.Ş. Genel Merkezi’ne giderek toplantılarına da katıldı.

 

İş adamı Yasin El Kadı Kimdir

 

Amerika Birleşik Devletleri’ni sarsan 11 Eylül saldırılarının ardından Yasin El Kadı, Birleşmiş Milletler El-Kaide Yaptırımlar Komitesinin (The Al-Qaida Sanctions Committee) El-Kaide terör örgütü ile bağlantılı şahıslar listesinde yer aldı ve yaklaşık 11 yıl boyunca uluslararası arenada arandı. Yasin El Kadı’nın finansörleri arasında olduğu iddia edilen El Kaide terör örgütü, 15 - 20 Kasım 2003’de İstanbul’da 2 saldırı düzenlemiş ve bu saldırılarda 58 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız

ETİKETLER

yasin el kadıyolsuzlukrüşvetikinci dalgaoperasyonusame kutuplatif topbaşibrahim yıldıziş adamışirketbaşbakanlıkeskort

İlgili Haberler

'Bakan Sadullah Ergin, Başsavcı Çolakkadı'yla ikinci defa buluştu' iddiası

Fox TV'de yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna ilişkin, Başsavcı Turan Çolakkadı'nın Sadullah Ergin'le ikinci kez bir arayar geldiği iddia edildi

İkinci yolsuzluk soruşturması dosyası savcı Akkaş'tan alındı

İkinci yolsuzluk soruşturması dosyası savcı Muammer Akkaş'tan alındı

Yolsuzluk operasyonunun ikinci dalgasında gözaltına alınacakların listesi

Dosyaya, Başsavcılığın el koyup diğer 5 savcıyı görevlendirmesi nedeniyle listede adı geçen işadamları hakkında herhangi bir işlem şu anda yok

'İkinci yolsuzluk operasyonunda gözaltıları Bekir Bozdağ önledi' iddiası

Yargıda krize yol açan ikinci yolsuzluk operasyonunda gözaltı dalgasını Bekir Bozdağ'ın önlediği öne sürülüyor

Yolsuzluk iddialarını protesto edenlere 343 lira para cezası

Eskişehir'de yolsuzluk iddialarıyla ilgili basın açıklaması yapan 80 kişiye 343'er lira para cezası uygulandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24