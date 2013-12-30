'Yolsuzluk operasyonunda adı geçen El Kadı, Başbakanlık korumasıyla Türkiye'ye girip çıktı'

27 Aralık'ta başlatılan ikinci dalga yolsuzluk soruşturmasındaki iddiaya göre, BM’nin terör listesinde olan Yasin El Kadı Başbakanlık Koruması’yla Türkiye’ye girip çıktı.

Terörle Mücadele Kanunu’yla (TMK) yetkili savcı Muammer Akkaş’tan alınan ikinci yolsuzluk soruşturmasına ilişkin ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Aysun Yazıcı'nın Taraf'ta yer alan haberine göre, Soruşturma dosyasında adı bulunan Suudi iş adamı Yasin El Kadı’nın, yolsuzluk soruşturmasının başladığı tarih olan Şubat 2012’den, BM terör listesinden çıkarıldığı 5 Ekim 2012’ye kadar geçen sekiz aylık sürede yasadışı yollarla dört kez Türkiye’ye geldiği iddia edildi. Bu süre içerisinde Türkiye’ye girişi Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklanmış olmasına rağmen Suudi iş adamına Başbakanlık Koruma araçlarının eskortluk yaptığı ileri sürüldü. Görüntülerle sabitlenen bu iddiaların yolsuzluk soruşturması dosyasına girdiği öğrenildi. Usame Kutup’un da, yasaklı olduğu dönemde Yasin El Kadı ile birlikte Türkiye’de bulunduğu iddia edildi.

Yasin El Kadı'nın faaliyetleri dosyada

İddiaya göre, Yasin El Kadı, Türkiye’de Bosphorus 360 gibi bazı şirketlerin yönetim toplantılarına katıldı. Kadı’nın görüştüğü isimler arasında, BİM’in ortaklarından M. Latif Topbaş’ın da bulunduğu iddialar arasında. Yasin El Kadı’yı aynı zamanda Başbakanlık koruması olan polis memuru İbrahim Yıldız’ın karşıladığı da öne sürülüyor. İş adamının, şirket işlerini oğlu Muaz Kadıoğlu üzerinden yürüttüğü belirtiliyor.

Başbakanlık korumaları eskortluk yapmış

Arandığı dönemde Türkiye’ye defalarca giriş çıkış yaptığı kamera kayıtlarıyla belirlenen Yasin El Kadı’nın, M. Latif Topbaş’ın özel uçağıyla Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı da iddia ediliyor. Yasin El Kadı’nın, Türkiye’ye geldiğinde havalimanlarındaki kameralar kapatılarak VIP’ten geçirilmek suretiyle pasaport - vize gibi hiçbir prosedür uygulanmadan tamamen kanun dışı olarak Türkiye’ye sokulduğu öne sürülüyor.

Teknik takip bilgilerine göre; Yasin El Kadı, Türkiye’ye girişinin yasak olduğu dönemde, 14 Haziran 2012 günü Türkiye’de BİM Birleşik Mağazaları A.Ş. Genel Merkezi’ne giderek toplantılarına da katıldı.

İş adamı Yasin El Kadı Kimdir

Amerika Birleşik Devletleri’ni sarsan 11 Eylül saldırılarının ardından Yasin El Kadı, Birleşmiş Milletler El-Kaide Yaptırımlar Komitesinin (The Al-Qaida Sanctions Committee) El-Kaide terör örgütü ile bağlantılı şahıslar listesinde yer aldı ve yaklaşık 11 yıl boyunca uluslararası arenada arandı. Yasin El Kadı’nın finansörleri arasında olduğu iddia edilen El Kaide terör örgütü, 15 - 20 Kasım 2003’de İstanbul’da 2 saldırı düzenlemiş ve bu saldırılarda 58 kişi hayatını kaybetmişti.

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