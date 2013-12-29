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Yolsuzluk iddialarını protesto edenlere 343 lira para cezası

Eskişehir'de yolsuzluk iddialarıyla ilgili basın açıklaması yapan 80 kişiye 343'er lira para cezası uygulandı

29 Aralık 2013 11:25

Eskişehir’de bakanlara uzanan yolsuzluk ve rüşvet iddialarını protesto ederek basın açıklaması yapan 80 kişiye 343 lira para cezası kesildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, dün akşam yolsuzluk ve rüşveti protesto etmek için birçok kentte olduğu gibi Eskişehir’de de Yeni Bağlar Mahallesi Üniversite Caddesi’nde toplanan gruplar sloganlar atarak Yunus Emre Caddesi’ndeki AKP İl Başkanlığı'na doğru yürüyüşe geçti. AKP İl Başkanlığı'na 20 metre kala önlem alan çevik kuvvet, grubun geçişine izin vermedi.

Caddeyi trafiğe kapatarak basın açıklaması yapan gruptan, kimlikleri belirlenen yaklaşık 80 kişiye, Karayolları Trafik Kanunu’na muhalefet suçundan 343’er lira ceza uygulandı. Ceza makbuzlarının ise bu kişilerin adreslerine gönderileceği bildirildi.

 

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