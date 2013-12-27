Yolsuzluk operasyonunun ikinci dalgasında gözaltına alınacakların listesi

25 Aralık'ta başlatılan ikinci yolsuzluk soruşturma dalgası kapsamında gözaltına alınacak kişilerin listesine ulaşıldı. Yolsuzluk iddialarına ilişkin 2’inci dalga'da aralarında Suudi iş adamı Yasin El Kadı ile iş adamları Fatih Saraç, Latip Topbaş, Nihat Özdemir, Orhan Cemal Kalyoncu ve Faruk Kalyoncu’nun da bulunduğu 41 kişinin adı geçiyor.

İstanbul'da devlet krizine neden olan, ikinci yolsuzluk soruşturması dosyası TMK’nın 10’uncu maddesi ile yetkili savcı Muammer Akkaş'tan alınmıştı. Akkaş, Hem Başsavcılık üzerinden hem de yargılama kararlarını uygulama durumunda olan adli kolluk üzerinden yargıya açıkça baskı yapılmış ve mahkeme kararlarının uygulanması önlenmiştir. Mahkeme kararlarını uygulamayarak sıralı amirler suç işlemiştir. Şüphelilerin önlem alması, kaçması ve delil karartmasına imkan verilmiştir” demişti.

Akkaş’ın hemen arkasından kameralar karşısına geçerek basın açıklaması yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ise, “ Akkaş’ı yalancılıkla suçlayarak, ne bana ne de sorumlu başsavcı vekiline bilgi vermemiştir. TMK görevine gören bir suç yok. Şimdi cebir ve şiddet yok ise TMK organize suçlara da bakmaz” diye konuşmuştu.

'Çıkar amaçlı suç örgütü suçlaması'

İkinci dalga operasyonunu yapmaya hazırlanırken elindeki dosya alınan Savcı’nun gözaltına almak istediği 41 kişilik listeye Hürriyet ulaştı. Dosyaya Başsavcılığın el koyup diğer 5 savcıyı görevlendirmesi nedeniyle bu işadamları hakkında herhangi bir işlem şu anda yok.

Soruşturmadan alınan savcı Muammer Akkaş’ın emniyet tarafından yerine getirilmediğini belirttiği 25 Aralık 2013 tarihli gözaltı kararında 41 kişiye yöneltilen suçlamalar şu şekilde yer aldı: Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, tehdit, rüşvet ve nüfuz ticareti, ihaleye fesat karıştırmak, suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama, resmi belgede sahtecilik”

Kararda gözaltına alınma sebebi olarak ise “Yüklenen suçun gerektirdiği ceza miktarına göre şüphelinin kaçma ve delilleri yok etme, değiştirme ve gizleme ihtimalinin bulunması, aleyhinde yeteri kadar delil ve emare bulunması sebebiyle gözaltına alma tedbiri zorunlu görülmüştür” denildi.

Yakalama saati

Yakalama tarih ve saati olarak 25 Aralık 2013 saat 06.30 olarak gösterilen kararda gözaltı süresi ile bu sürenin biteceği tarh olarak ise 26 Aralık 2013 saat 06.30(4 saat yol süresi de dahil) olarak belirtildi.

İşte gözaltı listesi:

Yasin El Kadı

M. Latif Topbaş

M. Fatih Saraç

Abdullah Tivnikli

Avni Çelik

Usame Kutub

Muaz Kadıoğlu

Cengiz Aktürk

Abdulkerim Çay

SemihDemirci

Orhan Cemal Kalyoncu

Ömer Faruk Kalyoncu

Kenan Avis

Gökhan Özdemir

Selcan Zeliha Özkök

Aynur Uluğtekin

Mehmet Cengiz

Celal Koloğlu

Nihat Özdemir

Sezai Bacaksız

İbrahim Çeçen

Hayrettin Özaltın

Dilek Cengiz

Adnan Çebil

Medet Nebi Yanık

Adnan Şişman

Ahmet Ergun

Kadri Tunç Peker

Murathan Kiraz

Mustafa Bayraktar

Gaffar Yıldırım Er

Şener Ünsal

Oğuzhan Boyacı

Abdullah Kavukçu

Hakan Aslan

İbrahim Erdoğan Gözel

Hasan dağcı

Esat Özkazanç

Orhan Nurduhan

Nurcan Çatalpınar

Şefik Gül

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