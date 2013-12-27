Yolsuzluk operasyonunun ikinci dalgasında gözaltına alınacakların listesi

25 Aralık'ta başlatılan ikinci yolsuzluk soruşturma dalgası kapsamında gözaltına alınacak kişilerin listesine ulaşıldı. Yolsuzluk iddialarına ilişkin 2’inci dalga'da aralarında Suudi iş adamı Yasin El Kadı ile iş adamları Fatih Saraç, Latip Topbaş, Nihat Özdemir, Orhan Cemal Kalyoncu ve Faruk Kalyoncu’nun da bulunduğu 41 kişinin adı geçiyor.
İstanbul'da devlet krizine neden olan, ikinci yolsuzluk soruşturması dosyası TMK’nın 10’uncu maddesi ile yetkili savcı Muammer Akkaş'tan alınmıştı. Akkaş, Hem Başsavcılık üzerinden hem de yargılama kararlarını uygulama durumunda olan adli kolluk üzerinden yargıya açıkça baskı yapılmış ve mahkeme kararlarının uygulanması önlenmiştir. Mahkeme kararlarını uygulamayarak sıralı amirler suç işlemiştir. Şüphelilerin önlem alması, kaçması ve delil karartmasına imkan verilmiştir” demişti.
Akkaş’ın hemen arkasından kameralar karşısına geçerek basın açıklaması yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ise, “ Akkaş’ı yalancılıkla suçlayarak, ne bana ne de sorumlu başsavcı vekiline bilgi vermemiştir. TMK görevine gören bir suç yok. Şimdi cebir ve şiddet yok ise TMK organize suçlara da bakmaz” diye konuşmuştu.
'Çıkar amaçlı suç örgütü suçlaması'
İkinci dalga operasyonunu yapmaya hazırlanırken elindeki dosya alınan Savcı’nun gözaltına almak istediği 41 kişilik listeye Hürriyet ulaştı. Dosyaya Başsavcılığın el koyup diğer 5 savcıyı görevlendirmesi nedeniyle bu işadamları hakkında herhangi bir işlem şu anda yok.
Soruşturmadan alınan savcı Muammer Akkaş’ın emniyet tarafından yerine getirilmediğini belirttiği 25 Aralık 2013 tarihli gözaltı kararında 41 kişiye yöneltilen suçlamalar şu şekilde yer aldı: Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, tehdit, rüşvet ve nüfuz ticareti, ihaleye fesat karıştırmak, suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama, resmi belgede sahtecilik”
Kararda gözaltına alınma sebebi olarak ise “Yüklenen suçun gerektirdiği ceza miktarına göre şüphelinin kaçma ve delilleri yok etme, değiştirme ve gizleme ihtimalinin bulunması, aleyhinde yeteri kadar delil ve emare bulunması sebebiyle gözaltına alma tedbiri zorunlu görülmüştür” denildi.
Yakalama saati
Yakalama tarih ve saati olarak 25 Aralık 2013 saat 06.30 olarak gösterilen kararda gözaltı süresi ile bu sürenin biteceği tarh olarak ise 26 Aralık 2013 saat 06.30(4 saat yol süresi de dahil) olarak belirtildi.
İşte gözaltı listesi:
Yasin El Kadı
M. Latif Topbaş
M. Fatih Saraç
Abdullah Tivnikli
Avni Çelik
Usame Kutub
Muaz Kadıoğlu
Cengiz Aktürk
Abdulkerim Çay
SemihDemirci
Orhan Cemal Kalyoncu
Ömer Faruk Kalyoncu
Kenan Avis
Gökhan Özdemir
Selcan Zeliha Özkök
Aynur Uluğtekin
Mehmet Cengiz
Celal Koloğlu
Nihat Özdemir
Sezai Bacaksız
İbrahim Çeçen
Hayrettin Özaltın
Dilek Cengiz
Adnan Çebil
Medet Nebi Yanık
Adnan Şişman
Ahmet Ergun
Kadri Tunç Peker
Murathan Kiraz
Mustafa Bayraktar
Gaffar Yıldırım Er
Şener Ünsal
Oğuzhan Boyacı
Abdullah Kavukçu
Hakan Aslan
İbrahim Erdoğan Gözel
Hasan dağcı
Esat Özkazanç
Orhan Nurduhan
Nurcan Çatalpınar
Şefik Gül
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