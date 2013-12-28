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'İkinci yolsuzluk operasyonunda gözaltıları Bekir Bozdağ önledi' iddiası

Yargıda krize yol açan ikinci yolsuzluk operasyonunda gözaltı dalgasını Bekir Bozdağ'ın önlediği öne sürülüyor

28 Aralık 2013 14:34

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarına yönelik soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltıları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın engellediği öne sürüldü.

Bazı siyasetçi ve bürokratların da adının geçtiği 28 ihaleyle ilgili 100 milyar dolarlık yolsuzluk ve para aklama soruşturmasında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Taraf gazetesinden Aysun Yazıcı’nın haberine göre, önceki gün Adalet Bakanlığı görevini Sadullah Ergin’den devralan Bekir Bozdağ, Emniyet Müdürlüğü’ne giderek “Operasyon yapılmayacak” dedi.
17 Aralık’ta başlayan operasyondan bağımsız bir soruşturma olan ikinci yolsuzluk dosyası, önceki gün savcı Muammmer Akkaş’tan alınmıştı. Bunun üzerine yazılı açıklama yapan Akkaş, “Soruşturma yapmam engellendi” demişti.

 

Zarfları Bozdağ aldı

 

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, savcı Muammer Akkaş, TMK 2 Nolu Hâkimlik tarafından verilen gözaltı listelerini kapalı zarflar halinde saat 4:00 sularında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdi.

Operasyonun yapılacağı sabah, o esnada Başbakan Yardımcısı olan yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Emniyet Müdürlüğü’ne giderek polis amirlerinden mühürlü zarfları teslim aldığı ve “Operasyon yapılmayacak” dediği öne sürüldü. Bu gelişme üzerine, gözaltına alınacaklar listesinde ismi geçen şüphelilerin operasyondan haberdar olduğu ve delil niteliğindeki belgeleri yok etmeye çalıştıkları iddia edildi. Savcı Akkaş, bunun üzerine yeni bir soruşturma başlattı. Yeni atanan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok ve Mâli Suçlarla Mücadele Şube Müdürü hakkında “talimata uymamak, gizliliği ihlal ve şüphelilere yardım” suçlarından soruşturma açıldı.

Taraf’ta yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın

 

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