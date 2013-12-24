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'Bakan Sadullah Ergin, Başsavcı Çolakkadı'yla ikinci defa buluştu' iddiası

Fox TV'de yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna ilişkin, Başsavcı Turan Çolakkadı'nın Sadullah Ergin'le ikinci kez bir arayar geldiği iddia edildi

24 Aralık 2013 16:14

Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat  programında İsmail Küçükkaya, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu hakkında Bakan Sadullah Ergin'in Başsavcı Turan Çolakkadı'yla ikinci defa buluştuğunu iddia etti.

Sadullah Ergin, daha önce de seçim çalışmalarını yaptığı Hatay’dan ani bir kararla İstanbul’a gelmiş ve Turan Çolakkadı ile görüşmüştü. Bu gelişmenin dün akşam saatlerinde Haluk Koç‘un açıklaması sonrası olması dikkatleri üzerine çekti.

 

'Soruşturmaya müdahale'

 

CHP Sözcüsü Haluk Koç, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in Başbakan’ın talimatı ile soruşturmaya müdahale ettiğini iddia ederek, “Elimizde ciddi bilgi ve duyumlar var, müdahale edilmesin uyarıyoruz” dedi.

Başbakan Erdoğan'ın soruşturmayı durdurmak için özel gayretler içine girdiği duyumları aldıklarını söyleyen Koç, “Adalet Bakanın’ın Başbakan’ın yönlendirmesi ile ilgili harekete geçmesi, soruşturmanın yürümesini engelleyecektir.

"Bakan’a çağrı yapıyorum; soruşturmayı engelleme gayretleri içinde olmayın. Yolsuzlukları kapatmak içinde olmayın, savcılara müdahale ediliyor. Yönetmelik çıkarttınız hırsıza önceden haber verme yolunu açtınız şimdi de bizzat dosyaların içeriğine müdahale etme ve karartma aşamasına geldiniz” demişti.

Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programında ifade edilen o iddia:

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