YÖK Başkanı'ndan Galatasaray Üniversitesi açıklaması: Fransa tavrını değiştirdiği an biz de gerekli adımı atacağız, karara politik anlamlar yüklemek doğru değil

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Türkiye’de eğitim veren yabancı uyruklu öğretim görevlilerinin burada çalışmaya devam edebilmesi için B2 seviyesinde Türkçe bilme zorunluluğu kararına ilişkin olarak, "Fransa tavrını değiştirdiği an biz de gerekli adımı atacağız" açıklamasını yaptı.

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Saraç, "Fransa aldığı kararları doğrudan kabul etmemizi bekliyor ancak bizim mütekabiliyet esasında aynı konu ile ilgili karar almamızı kabul etmiyor. Biz eşit muamele arıyoruz doğal olarak. Galatasaray Üniversitesinin özgün yapısı ile ilgili hassasiyetimiz aynen sürüyor. Fransa tavrını değiştirdiği an biz de gerekli adımı atacağız. Bu karara politik anlamlar yüklemek doğru olmaz" ifadesini kullandı.

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