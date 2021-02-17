Nagehan Alçı: YÖK’ün kararı Galatasaray Üniversitesi'ni öldürmek demek!

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK)Galatasaray Üniversitesi’nde görev yapan Fransız akademisyenlerin Türkçe bilmesini şartına tepki gösterdi. Alçı karara ilişkin olarak, "Bu karar Galatasaray Üniversitesi'ni öldürmek demek!" yorumunu yaptı.

Alçı yazısında, "Bana göre de kesinlikle haklı Galatasaray camiası. YÖK bir karar almış. Galatasaray Üniversitesi’nde görev yapan Fransız akademisyenlerin Türkçe bilmesini şart koşuyor. Bu akademisyenlerin Türkiye’de oturma ve çalışma izinlerinin yenilenebilmesi için dil yeterlilik sınavından geçmelerini zorunlu kılıyor. Bu karar, Fransız hocaların 10’da 9’unun Türkiye’de kalamaması demek… Üniversitenin Fransız akademisyen kaynağının yok edilmesi demek… Kısacası Galatasaray Üniversitesi'ni öldürmek demek!Karar Fransa’daki Türkçe öğretmenleri ve imamlar için getirilen Fransızca bilme şartına karşı mütekabiliyet olarak alındı. Ancak yanlışa yanlışla karşılık vermek Türkiye’nin milli menfaatlerine uygun mu?" ifadesini kullandı.