YÖK, yabancı uyruklu öğretim görevlilerine Türkçe yetkinlik şartı getirdi, Galatasaray Üniversitesi'ndeki Fransız hocalar endişeli: "Gitmeyi düşünüyorlar"

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), yeni bir kararla Türkiye’de eğitim veren yabancı uyruklu öğretim görevlilerinin burada çalışmaya devam edebilmesi için B2 (Avrupa dilleri ortak çerçeve programına göre) seviyesinde Türkçe bilme zorunluluğu getirdi. Çok sayıda Fransız öğretim görevlisinin çalıştığı Galatasaray Üniversitesi’nde (GSÜ) kararın geç ulaştırıldığını söyleyen onlarca öğretim görevlisi, Türkiye’de kalıp kalamayacaklarına dair endişeler taşıyor. Meslektaşlarının sesini duyurmak isteyen bir GSÜ öğretim görevlisi "İçlerinde 20 yıldır burada olanlar, hayatını kuranlar, emekliliklerini bile Türkiye’de geçirmek isteyenler var. Uzun zaman sonra ilk kez Fransa’ya dönmeyi düşünmek zorunda kaldıklarını söylüyorlar" dedi.

Galatasaray Üniversitesi’nin Fransız öğretim görevlileri, Türkçe B2 seviyesinde yetkinlik şartından geçen yılın ekim ayında haberdar oldu. Bazı öğretim görevlileri bu sınavı girip geçerken bazıları geçemedi bazılarıysa sınava girmedi. YÖK’ün kararıyla beraber, Türkçe yeterliliği olmayan öğretim görevlilerinin çalışma izniyle beraber oturma izni de iptal olacak.

T24’ün sorularını yanıtlayan, ismini vermek istemeyen Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi, Türkçe B2 seviyesinde yetkinlik şartıyla karşılaşan Fransız meslektaşlarına, konuya dair ilk açıklamanın Fransa’da bazı kurumlarda Türk uyruklu Türkçe öğretmenlerinin B2 düzeyinde Fransızca bilmelerini gerektiren yeni düzenlemeye işaret ettiğini söyledi.

Fransa'daki düzenleme Fransa hükûmeti, ana dilde eğitim ve kültür öğretimiyle ilgili yeni bir reform paketi sunmuştu. Bu reform paketi, aralarında Türkiye'nin de olduğu dokuz ülkeden Fransa'ya dil öğretmek için giden öğretmenlerin en az B2 seviyesinde Fransızca bilmesi şartı taşıyordu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, reformun "İslamcı ayrıcalıkla mücadelede" önem taşıdığı, bazı öğretmenlerin öğrencileri Cumhuriyetçi fikirlerden uzaklaştırdığını belirtmişti.

Fransız uyruklu öğretim görevlilerinin karşılaştıkları sınav şartının ardından her yıl yinelenen çalışma ve oturma iznini aralık ayına kadar alamadığını söyleyen öğretim görevlisi, “Noel için ailelerini görmeye gidemediler. Burada sokağa çıkmaktan bile endişelilerdi çünkü yasa dışı konumdaydılar. Sınavı geçemeyenler hâlâ bu endişeyi taşıyor” dedi.

GSÜ’deki Fransız meslektaşlarının her an Türkiye’de çalışma ve oturma iznini kaybetme endişesi taşıdığını, alınan kararın üniversitenin eğitim kalitesini de etkileyeceğini vurgulayan öğretim görevlisi, “İçlerinde 20 yıldır burada olanlar, hayatını kuranlar, emekliliklerini bile Türkiye’de geçirmek isteyenler var. Uzun zaman sonra ilk kez Fransa’ya dönmeyi düşündüklerini söylüyorlar. Onların meslektaşı olarak bizler de yaşadıkları bu olumsuzlukların giderilmesi için öncelikle üniversitemiz yönetimine, ardından da YÖK’e bu yöndeki taleplerimizi iletmeye çalışacağız. Bütün bu yaşananlar üniversitelerin özerkliğinin neden önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor” dedi.

Rektör yardımcısından öğretim görevlilerine: Soğukkanlı olun, polis kontrollerinden kaçının

Galatasaray Üniversitesi’ni büyük ölçüde etkileyecek olan YÖK kararı Fransız basınına da yansıdı. Mediapart isimli Fransız sitesinde yer alan haberde, GSÜ’nün Fransız rektör yardımcısının, 23 Aralık 2020’de öğretim üyelerine gelişmeyi açıklayan bir e-posta gönderdiği belirtildi. Bu e-postada öğretmenlerden ‘soğukkanlılıklarını korumaları’ ve ‘daha karmaşık durumların oluşmaması için polis kontrollerinden kaçınmaları’ istendiği ifade edildi.