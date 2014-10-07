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Yılmaz Özdil'in yeni adresi Sözcü oldu

Hürriyet gazetesinden ayrılan Yılmaz Özdil, bundan sonra Sözcü gazetesinde yazılarına devam edecek

07 Ekim 2014 19:24

Hürriyet gazetesinden bir süre önce ayrılan Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesine geçti. Sözcü, Yılmaz Özdil'i kadrosuna kattığını, 'hasret çok yakında bitiyor' anonsuyla duyururken, yazılarına 10 Ekim Cuma günü başlayacağı açıklandı.

Oda TV'de yer alan habere göre, yapılan duyuruda, 'Yazılarıyla Türkiye'nin gündemini belirleyen ve sosyal medyada fenomen olan ünlü kalem Yılmaz Özdil Sözcü Ailesi'ne katıldı. Günlük yazılarına yakında başlıyor ve okurlarıyla buluşuyor' denildi.

Yılmaz Özdil, 15 Ağustos 2014 tarihinde “Başbakan kim olsun” başlıklı yazısının bazı bölümlerinde değişiklik yapılmasını kabul etmemiş ve gazete ile yollarını ayırmıştı. Hürriyet gazetesi yönetimi, yazıyı Doğan Yayın İlkeleri'ni aykırı bulduğu gerekçesiyle yayımlamamıştı.

 

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