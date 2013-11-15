TBMM'de 'gavat' protestosu

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un, kendisini protesto eden vatandaşa 'gavat' demesini, sonrasında da 'kavas demişimdir' şeklinde açıklama yapmasını ptoresto eden CHP'li vekiller, oturdukları sıraya "Yılın En İyi Kavas Ödülü", "Kimseye yedirtmeyiz" dövizleri astı; Gezi direnişinde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını diğer milletvekillerine gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda muhalefet milletvekilleri İçişleri Bakanı Muammer Güler’in salona girdiği esnada ilginç bir protestoya imza attı. “Yılın en iyi kavas ödülü, kimseye yedirmeyiz” yazılı pankart açan CHP’li milletvekilleri, daha önceden hazırladıkları bir kupayı sıraya bıraktı. CHP Milletvekili Musa Çam da, Bakan Muammer Güler’in muhalefet sıralarındaki milletvekilleri ile tokalaştığı esnada Gezi Parkı eylemlerinde hayatlarını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart açtı.

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş’un protesto edildiği bütçe görüşmelerinde, komisyon üyeleri ile tek tek tokalaşan Bakan Güler, pankartın bulunduğu yerden geçerken tepki vermedi. Bakan Güler, yerine geçip sunumuna başlamasıyla CHP’li Aslanoğlu, pankartı ve kupayı kaldırırak protestoyu sonlandırdı.

Terörle mücadele vurgusu

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bütçe, kesin hesap ve Sayıştay Raporu görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Bakan Güler, ilk olarak terörle mücadele konusuna değinerek, "Terörle mücadelenin kolay olmadığını, her alanda çok boyutlu, kapsamlı bir mücadele gerektiğini tecrübelerimizden biliyoruz. Hükümetimiz terörle mücadelede bütün imkanları seferber etmekte" dedi.

"Hükümetin terörle mücadele çalışmalarında bütün imkanları seferber ettiğinin altını çizen Güler, "İstihbarat ve operasyonel çalışmalarla elde ettiğimiz bilgiler ışığında bölücü, sol ve dini istismar eden terör örgütleriyle mücadelemiz etkin bir şekilde devam edilmektedir. Bugüne kadar terörden zarar gören vatandaşlarımıza toplam 3 milyar 98 milyon 774 bin 389 lira ödenmiştir" açıklamasını da yaptı.

Asayiş suçları ile mücadelede yapılan çalışmaları da anlatan Bakan Güler, 2013 yılının ilk 9 ayında yapılan 359 planlı operasyonda 2 bin 191 kişinin yakalandığını, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 4 bin 895 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, 2 bin 38 şahıs hakkında spor müsabakalarını seyirden men cezası verildiğini bildirdi.

Uzun yıllardan beri terörist faaliyetlerden bıkmış olan halkımız çözüm süreci ile birlikte sağlanan sükûnet ortamı ile büyük oranda rahatlamıştır. Normalleşme ortamının kazanımları görüldükçe geriye dönüş karşısında bir toplumsal direnç gelişmektedir. Bu mücadeleyi büyük bir azim ve kararlılık içinde sürdüren güvenlik birimlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum."

19 yeni TOMA

Terörle mücadele çalışmalarında bölücü terör örgütü mensupları tarafından askeri araçlara yönelik yapılan mayınlı saldırılarda zayiatı önlemek için 2012 yılında tedarik edilen 65 adet yeni nesil zırhlı aracın birliklerin kullanılmaya başlandığını hatırlatan Güler, 2013 yılında ise 99 adet hafif zırhlı Kobra aracının da birliklerin kullanımına verildiğini söyledi. Mayına Karşı Korumalı Taktik Tekerlekli Araç (KİRPİ) Projesi kapsamında 2013 yılında üretimi tamamlanan 20 adet aracın Ocak ayında kullanılmaya başlandığını vurgulayan Güler, 50 adet aracın da önümüzdeki süreçte kullanıma verileceğini belirterek, "19 adet TOMA'nın tedarik işlemleri devam etmekte olup, 4 adedinin Aralık ayında, 15 adedinin de 2014 Mart ayında teslim alınması planlanıyor" dedi.

Denizlere de MOBESE

2006 yılından bu yana MOBESE sistem kurumları için genel bütçeden 258 milyon 323 bin 187 lira harcandığını açıklayan Bakan Güler, Ekim 2013 itibariyle 81 ilde MOBESE kurulumunun tamamlandığını, ayrıca 112 ilçede sistemin çalıştığını ve 55 ilçede de kurulum çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen denizlerin MOBESE'si olan Sahil Gözetleme Radar Sistemi'ne ilişkin de bilgi veren Güler, "Proje ile Türkiye'nin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında deniz güvenliğinin sürekli ve etkin bir şekilde tesisinin sağlanması planlanmaktadır. Proje tamamlandığında Türkiye kıyılarında tam radar kapsaması sağlanacak, kaçakçılık ve yasa dışı göçün önlenmesi gibi konularda önemli ilerlemeler kaydedilecek" dedi.

Duble yollar kazaları ve ölümleri azalttı

Araç ve sürücü sayısında meydana gelen artışlara rağmen karayollarında altyapının iyileştirilmesi, duble yolların hizmete girmesi ve teknoloji destekli etkin denetimin yaygınlaştırılması sonucunda 2012 yılında son beş yıla göre ölümlü kaza sayısında yüzde 22.4, ölüm sayısında yüzde 25.1 azalma olduğunu belirten şöyle devam etti:

"2013 yılının ilk 8 ayında 2007 yılının ilk 8 ayına göre ölümlü kaza sayısında yüzde 24.2, ölüm sayısında ise yüzde 27.1 azalma olmuştur. 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'nda İçişleri Bakanlığı'na 3 milyar 550 milyon 923 bin lira ödenek ayrılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 12.4 artış ile 16 milyar 557 milyon 13 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığı'nın bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 5.4 artışla 6 milyar 156 milyon 691 lira, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 4.7 oranında artarak 452 milyon 488 bin lira, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün bütçesi ise 125 milyon 634 bin lira olarak öngörülmüştür."