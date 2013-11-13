Numan Kurtulmuş: Vali Coş 'gavat' diyerek Türkiye'yi rencide etti

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un 10 Kasım törenlerinde bir protestocuya 'gavat' demesiyle ilgili olarak, "Sayın Vali'nin ağzından çıkan söz hoş olmamıştır. Türkiye'yi rencide etmiştir" dedi.

‘Marka Şehirler İçin Kent Ekonomileri Forumu’na katılmak üzere Kayseri’de olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ommer Oteli’ndeki toplantıya katıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre Kurtulmuş burada, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş’la ilgili bir soruya, "Adana’daki olay, kendisi zaten şık olmayan bir olay. Böylesine önemli ve tüm Türkiye’nin ortak paydası olan bir günde oranın bir miting ortamına dönüştürülmüş olması fevkalade sakıncalı bir durum. Sayın valinin ağzından çıkan söz hoş olmamıştır. Türkiye’yi rencide etmiştir. Keşke böyle bir olay olmasaydı ve valimiz ağzından böyle söz çıkmasıydı. Dememiz gerekir" diye konuştu.

Bülent Arınç'ın 'öğrenci evleri' çıkışı

Kurtulmuş, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sitemde bulunması konusunda ise şunları söyledi:

“AK Parti büyük bir mücadelenin içindedir. Türkiye’nin standartları için, memleketin geleceği için, partimiz için önemli mücadele veriyor. Türkiye hassas bir dönemden geçiyor. AK Parti’yi bir araya getiren kadrolar ki, Başbakanımız ve Bülent Arınç tesadüfen bir araya gelmiş, menfaat birliği için gelmiş kişiler değildir. Türkiye sevdası için, bu ülkenin geleceği için, medeniyet tasavvuru için bir araya gelmişlerdir. Yanlış anlama ve anlaşılma varsa oturulur, konuşulur, anlaşır. Buradan AK Parti’yi çatırdatmaya bir takım hesaplaşmalara yol açacak hususu kimse beklemesin. Böyle bir şey olmaz.”

Maksadını aşan sözler büyütülmesin

Siyasette herkesin konuştuğunu vurgulayan Kurtulmuş, bir siyasi partiyi rotasında götürenin hedefi, projesi ve programı olduğunu söyledi. Kurtulmuş, “Bu program etrafında yola devam edilir. Fazla büyütmemek gerekir. Siyasetin doğasında maksadını aşan sözlerin sarf edildiği vardır. Bazen maksadını aşan sözleri büyütmemek gerekir” dedi.

'Kılıçdaroğlu hükümete ayar vermesin'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ’nun “Başbakan Bülent Arınç’ı göndersin, Adana Valisini hükümet sözcüsü yapsın” sözlerini hatırlatan gazetecilere ise, “Ana muhalefet partisi genel başkanı Kılıçdaroğlu önce kendi partisine ve programına baksın. CHP’nin önünde zor bir süreç var. Seçimlere hazırlansınlar. Önce kendilerine bakıp, kinayeli laflar etmesin. Hükümete kinayeli sözler etmesin. Bu hükümetin arkasında halk desteği var” diye yanıt verdi.