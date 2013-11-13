Vatandaşa 'Gavat' diyen Vali Coş'a uyarı cezası verilecek

Adana’da düzenlenen 10 kasım törenleri sırasında kendisini protesto eden vatandaşlara ‘gavat’ diyen Vali Hüseyin Avni Coş'a, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı inceleme sonrasında, en küçük disiplin cezası olan uyarı cezası verileceği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Muammer Güler açıklama yaparak "Valinin sözleri şık olmadı. Konuyu incelemesi için arkadaşlara talimat verdim" demişti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da bugün AKP grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çok açık net söylüyorum arkadaşımızın tavrını doğru bulmuyorum. Ancak medya arkadaşımıza yapılan tavırları neden eleştirmez. ‘Hükümet istifa’, ‘Allah belanı versin’ diyorlar. O da insan... Kalktı bunu yaptı. Tabi ki doğru bulmuyorum. İçişleri Bakanıma talimat verdim. Usulen gerekli incelemeyi yapacaklar. Ama kusura da bakmasınlar. Valilerimizi de böyle provokatif eylemlere kolay kolay yedirmeyiz” demişti.

Radikal'in hükümete yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı inceleme neticesinde Vali Hüseyin Avni Coş’un görevden alınmasının düşünülmediği öğrenildi.

Coş’a en küçük disiplin cezası olan 'uyarı' cezasının verilecek.

Vali Coş’a hakaret ettiği iddiasıyla 10 kişiye ise para cezası kesilmişti.