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'Vali Coş'u yedirmeyiz' Twitter'da olay oldu: Açlıktan ölsek de yemeyiz

Başbakan Erdoğan'ın 'Adana Valisi Coş'u yedirmeyiz' açıklaması sosyal medyada geniş yankı buldu. Twitter'da yapılan 'geyikler' arasındaki 'Zaten açlıktan ölsek de yemeyiz' ifadesi dikkat çekti

12 Kasım 2013 15:13

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Adana Valisi Hüseyin Avni Coş için “Valimizi provokatif eylemlere kolay kolay yedirmeyiz” demesi sosyal medyada geniş yankı buldu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 75’inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma töreninde kendisini protesto eden vatandaşlardan birine yönelik olarak “Allah belanı versin diyen o gavatı getirin” diyen Adana Valisi Hüseyin Avni Coş için “O ifadesini kabul etmiyoruz ama provokatif eylemlere valimizi kolay kolay yedirmeyiz” dedi.

Başbakan Erdoğan’ın son günlerde kamuoyundan düşmeyen Vali Coş’a sahip çıkması sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Başbakan Erdoğan’ın “yedirmeyiz” açıklamasıyla ilgili olarak mikroblog sitesi Twitter’da yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Selim Çiprut ® ‏@SelimCiprut Lan zaten Adana Valisi açlıktan ölsen yenmez....

Ali Murat İrat ‏@alimuratirat "Kusura bakmasınlar Adana Valimizi yedirmeyiz". İşte herşey karşılıklı. Zamanında da o başbakanı yedirmemişti müfettişiliği sırasında

fatih yaşlı ‏@fatih_yasli gezi sonrası iktidardaki akıl tutulmasının somutlaştigi sözcük "yedirmeyiz" vali yurttaşa gavat demiş ne yemesi, ne yedirmesi?

Ertugrul Albayrak ‏@ertgrlalbyrk Yedirmeyiz demiş o valiyi.Valilerin bir siyasi partisi oluyor muydu?Olmaz değil mi ? Adanalı sandıkta mı verecek bu valiye cevabı?Öyle olsun

Taylan Büyükşahin ‏@tbuyuksahin Sokaktan çıkma "Yedirmeyiz" söylemi maalesef iktidarın dili oldu.
✌ ✌D!REN ✌ ✌ ‏@_pasaklikontes RTE valimizi kolay kolay yedirmeyiz" dedi. Bizim ihtiyacımız yok, sen yiyebilirsin ...

necdet tunaç ‏@necdettunac Yedirmeyiz sözünü duyan vali artık kafa mı atar, tekme mi savurur bilinmez...
ismail demirci ‏@ismaildmrc Başbakan #Erdoğan: "Kusura bakmasınlar, Adana Valimizi yedirmeyiz" asıl "kavas" kim???

cedimoğlu ‏@cedimoglu Başbakan KAVAS Vali için YEDİRMEYİZ demiş... Ne zaman bu yeme yedirme kompleks ve paranoyasından kurtulacaksınız?!!

 

ETİKETLER

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