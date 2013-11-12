Vali'nin 'gavat' dediği o isim konuştu!

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş’un 10 Kasım törenleri sırasında “O gavatı getirin” dediği Ümit Mutlu, Türkiye’nin gündemine oturdu. Coş’un hışmına uğrayan Adanalı Mutlu, “Valiye ‘Allah belanı versin’ demedim. Bu benim terbiyeme aykırı. Demokrat biriyim. Bu lafı söylemiş olsam inkar etmem. Vali’nin ‘gavat’ lafını da duymadım. Ancak görüntüleri bir kez daha izleyip görgü tanıklarıyla da görüşeceğim. Şayet Vali böyle bir laf etmişse hukukçularla konuşup davacı olacağım” dedi.

Vatan gazetesine konuşan Ümit Mutlu'nun açıklamaları şöyle:

‘Kin ve nefretle bakıyordu’

“Anayasa’nın bir vatandaş olarak bana tanıdığı demokratik protesto hakkımı kullandım. Protokolün olduğu yerin karşısında yüzlerce insan gibi ‘Vali istifa’ sloganı attım. Valinin kin ve nefretle bana baktığını gördüm. Eliyle beni gösterip tehdit etti. Gideceği sırada göz göze geldik. Beni işaret ederek ‘Seni aldıracağım’ dedi. ‘Sayın Valim; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Korkmanıza, tehdit etmenize gerek yok’ dedim.”

‘Halkımız zihniyeti gördü’

“Vali gittikten yarım saat sonra hayatımda ilk kez gözaltına alındım. Gözaltında kötü davranılmadı. 5-6 saat tutulduktan sonra serbest bırakıldım. 186 lira para cezası kesilmiş. Asliye Hukuk’ta itiraz edeceğim. Eğer ağzından o kelime çıkmışsa Vali Bey varsın bana gavat desin! Ben kendimi biliyorum. Valiyle hukuki anlamında baş ederim. Önemli olan benim hakarete uğramam değil. Halkımız bu zihniyeti görsün. 50 yaşındayım. Uzun yıllar yurtdışında çalıştıktan sonra emekli oldum. İki kızım var. Biri bankacı, diğeri lise öğrencisi. Evime gelip alsalardı çocuklarım üzülüp, mağdur olacaktı. Oy vermek dışında hiçbir siyasi parti ve dernekle bağım yok. Sicilim tertemiz.”

Muhalefetten tepki: Kabul edilemez

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, “Valinin tutumu kabul edilebilir değil. Öyle anlaşılıyor ki Vali, Başbakan’ın özel koruması altındadır. Bu korumanın kapsamının çok geniş olup olmadığını ilerleyen süreçte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

‘Coş Avni coş’

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, “Vali değil, sanki Başbakan’ın şuayibi. Vali görev yaptığı her ilde huzursuzluk ve tartışma kaynağı haline gelmiş. Kim bu? Neden bu kadar el üstünde tutuyorsunuz? Coştukça coşuyor. AKP döneminin en coşan valisi. Koş Avni koş, coş Avni coş. O makam devletin makamıdır. Devlet vatandaşına hakaret etmez” dedi.

‘Görevden alınmalı’

MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, “Valilik makamının siyasi bir makam değil idari bir makam olduğu ve valilerin de devleti temsilen görev yaptıklarını bazı valiler unutmuş gibi görünüyor. Siyasetçiden çok siyasetçi gibi davranmak herhangi bir valiye yakışmamaktadır. Coş derhal görevinden alınmalıdır.” sözleri ile tepki gösterdi.