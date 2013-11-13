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Meclis'de 'gavat' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda AKP'li Nurettin Canikli ile CHP'li Kamer Genç arasında, Kamer Genç'in 'Ya size gavat deseydi' sözleriyle başlayan tartışma gerginliğe yol açtı

13 Kasım 2013 00:20

 

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in Adana Valisi Hüseyin Avni Coş’u eleştiren konuşması Meclis’te tartışma yarattı. AKP Grup Başkanvekili Genç’e, “Zihninde zerre kadar beyin olmayan birisinin konuşması ciddiye alınmamalı” dedi. Canikli’ye tepki gösteren Genç de “Gidelim beynimizi tarttıralım. Benimki senden 500 kat fazla” yanıtını verdi. 
CHP’li Genç, Genel Kurul’da AKP’nin Meclis’te çalışma saatlerinin uzatılmasına ilişkin grup önerisinin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, Adana Valisinin sözlerini eleştirdi. “Ya size gavat deseydi” diyen Genç şöyle devam etti: 
“Vali daha önce Akbil olayında müfettişlik yaptı. Ona karşı gebe olmasanız görevden almanız lazım. Bir vatandaşa gavat demişim ne olacak diyorsunuz. Bu valinin vatandaşa hakareti tasvip etmiyorsanız görevden alın. Eskişehir valisi polisin sopayla döverek öldürdüğü genci, ‘arkadaşları dövdü’ diye açıkladı. ‘Çocuklar ahlaksızlık yapıyor’ diyor Başbakan. İki genç yan yana gelip sohbet edemez mi, Tayyip Bey kendisi gibi mi biliyor herkesi.”
Genç’in sözlerine TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, “Başbakan’a karşı temiz dille konuşun” uyarısında bulundu. 
 

'Beyinsiz mi dedi?'

 
Daha sonra söz alan AKP Grup Başkanvekili Canikli, “Ahlakın ne almama geldiğini bilmeyen ahlaktan konuşabilir mi? Zihninde zerre kadar beyni olmayanın konuşması ciddiye alınmamalı. Zerre kadar konuştuklarının değeri yok. Bu konuşmada ne vicdan, ne akıl, ne izan var” dedi.  Sataşma nedeniyle söz alan CHP Grup Başnakvekili Akif Hamzaçebi, “Hakaret ettiniz. Kamer Genç, AKP sıralarına beyinsiz mi dedi?” diye sordu. 
Daha sonra söz alan CHP’li Genç, “Canikli gidelim beynimizi tarttıralım. Benimki senden 500 kat fazla. Maliye uzlaşma kurulunda ne fırıldaklar döndüğünü biliyorum. Korsan önergelerle kimlere af getirdiğini biliyorum. Bir milletin valisi çıkıp vatandaşa gavat diyorsa o valiyi tutamazsın” dedi.
 
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