Yiğit Bulut'tan Tahsin Şahinkaya'ya: Programıma çıkmanız büyük bir onur ve gurur...

Bugün İstanbul'da yaşamını yitiren 12 Eylül darbe döneminin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya, 2010 yılında o dönem Habertürk'te Yiğit Bulut'un hazırlayıp sunduğu Sansürsüz programına konuk olmuştu.

Şu an Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı olan Yiğit Bulut, Şahinkaya'nın evinden yaptığı o günkü programında Şahinkaya'ya "30 yıl sonra ilk kez bir televizyon programına bize konuk olmanız bizim için büyük bir onur ve gurur" diyerek teşekkür etti.

Bulut, programın başında Tahsin Şahinkaya'ya kamuoyunda "Lockeed General Dynamics" olarak bilinen rüşvet skandalıyla ilgili Time dergisinin "dünyanın en zengin 50 generali" arasında kendisini de göstermesini sormuştu. Şahinkaya, söz konusu iddiayı yalanladı.

Yiğit Bulut, o programının ardından Habertürk'teki köşesinde bir yazı kaleme alarak, (24 Eylül 2010) "Açık söyleyeyim; eldeki verilere ve başta Tahsin Şahinkaya olmak üzere ailesinin bana aktardıklarına bakarak şunu söyleyebilirim: Evet, ben Şahinkaya'nın bu konularla alakası olmadığına ikna oldum" yorumu yapmıştı.

2010 yılında Habertürk'te ekrana gelen o röportajdan bazı bölümler şöyle:

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