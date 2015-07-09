T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ceza hukukçusu Prof. Ersan Şen: Tahsin Şahinkaya'nın da vefatıyla 12 Eylül davası düşer

Kenan Evren'in ardından 12 Eylül darbesinin son komutanı Tahsin Şahinkaya da yaşamını yitirdi

Arkada soldan sağa: Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Nejat Tümer, Jandarma Genel Komutanı Nurettin Ersin

09 Temmuz 2015 15:53

12 Eylül darbesinin mimarlarından, Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya İstanbul'da vefat etti.

Habertürk canlı yayınına katılan ceza hukukçusu Prof. Ersan Şen, 12 Eylül darbesinin mimarı eski Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in vefatını da hatırlatarak "Sanıklar öldüğü için 12 Eylül davası düşer" dedi. 

 

12 Eylül davası Yargıtay aşamasındaydı

 

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Haziran 2014'te verdiği kararda, Evren ve Şahinkaya'nın 21 Aralık 1979'da dönemin Başbakanı'na verdikleri muhtırayla Anayasa'yı ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçunu işledikleri, 12 Eylül 1980'de de cebren Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı tağyir, tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül eden TBMM'yi ıskat ve cebren men suçunu işledikleri gerekçesiyle eylemlerine uyan 765 sayılı TCK'nın 146/1. maddesi gereğince "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Sanıklar hakkında, zincirleme suç maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verildiğini belirten mahkeme heyeti, sanıkların duruşmadaki tavır ve hareketleri ile dosya kapsamı ele alınarak, takdiri indirimle bu cezanın "müebbet hapse" çevrildiğini kaydetmişti.

Evren ve Şahinkaya'nın avukatları, kararı temyiz etmişti. Şahinkaya'nın ölümünün ardından, Yargıtay aşamasındaki 12 Eylül davası da düşecek.

 

12 Eylül askeri darbesinin mimarı Kenan Evren, 9 Mayıs'ta uzun süredir tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetmişti. Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer böbrek kanseri sonucu 29 Mayıs 2011'de hayatını kaybederken, Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin 2005 yılında vefat etti. 12 Eylül'ün Jandarma Genel Komutanı Sedat Celasun ise 1998 yılında ölmüştü.

 

ETİKETLER

tahsin şahinkaya12 eylüldavadarbeöldüerdan şendüşer

İlgili Haberler

12 Eylül darbesinin son komutanı Tahsin Şahinkaya öldü

Evren'in ardından Şahinkaya'nın da ölümüyle, Yargıtay aşamasındaki 12 Eylül davası da düşecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24