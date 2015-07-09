Ceza hukukçusu Prof. Ersan Şen: Tahsin Şahinkaya'nın da vefatıyla 12 Eylül davası düşer

12 Eylül darbesinin mimarlarından, Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya İstanbul'da vefat etti.

Habertürk canlı yayınına katılan ceza hukukçusu Prof. Ersan Şen, 12 Eylül darbesinin mimarı eski Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in vefatını da hatırlatarak "Sanıklar öldüğü için 12 Eylül davası düşer" dedi.

12 Eylül davası Yargıtay aşamasındaydı

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Haziran 2014'te verdiği kararda, Evren ve Şahinkaya'nın 21 Aralık 1979'da dönemin Başbakanı'na verdikleri muhtırayla Anayasa'yı ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçunu işledikleri, 12 Eylül 1980'de de cebren Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı tağyir, tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül eden TBMM'yi ıskat ve cebren men suçunu işledikleri gerekçesiyle eylemlerine uyan 765 sayılı TCK'nın 146/1. maddesi gereğince "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Sanıklar hakkında, zincirleme suç maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verildiğini belirten mahkeme heyeti, sanıkların duruşmadaki tavır ve hareketleri ile dosya kapsamı ele alınarak, takdiri indirimle bu cezanın "müebbet hapse" çevrildiğini kaydetmişti.

Evren ve Şahinkaya'nın avukatları, kararı temyiz etmişti. Şahinkaya'nın ölümünün ardından, Yargıtay aşamasındaki 12 Eylül davası da düşecek.

12 Eylül askeri darbesinin mimarı Kenan Evren, 9 Mayıs'ta uzun süredir tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetmişti. Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer böbrek kanseri sonucu 29 Mayıs 2011'de hayatını kaybederken, Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin 2005 yılında vefat etti. 12 Eylül'ün Jandarma Genel Komutanı Sedat Celasun ise 1998 yılında ölmüştü.