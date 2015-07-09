12 Eylül darbesinin son komutanı Tahsin Şahinkaya öldü

12 Eylül döneminin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya, İstanbul'da 90 yaşında yaşamını yitirdi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren de 9 Mayıs'ta Ankara'da tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetmişti. Evren’in vefatının ardından Şahinkaya, 12 Eylül davasının hayatta kalan son sanığıydı.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Haziran 2014'te verdiği kararda, Evren ve Şahinkaya'nın 21 Aralık 1979'da dönemin Başbakanı'na verdikleri muhtırayla Anayasa'yı ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçunu işledikleri, 12 Eylül 1980'de de cebren Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı tağyir, tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül eden TBMM'yi ıskat ve cebren men suçunu işledikleri gerekçesiyle eylemlerine uyan 765 sayılı TCK'nın 146/1. maddesi gereğince "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Sanıklar hakkında, zincirleme suç maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verildiğini belirten mahkeme heyeti, sanıkların duruşmadaki tavır ve hareketleri ile dosya kapsamı ele alınarak, takdiri indirimle bu cezanın "müebbet hapse" çevrildiğini kaydetmişti.

Evren ve Şahinkaya'nın avukatları, kararı temyiz etmişti. Şahinkaya'nın ölümünün ardından, Yargıtay aşamasındaki 12 Eylül davası da düşecek.

'Dünyanın en zengin 50 generalinden biri'

Şahinkaya, Time dergisi tarafından dünyanın en zengin 50 generali arasında gösterilmişti. Şahinkaya'nın mal varlığının 20 milyon dolar civarında olduğu ve bu mal varlığını 1980 sonrası F-16 uçaklarının alımında oluşturduğu iddia edilmişti. Ancak Şahinkaya hakkındaki bu iddiaları kesin bir şekilde reddetti. 1986 yılında Lockheed General Dynamics firması da uçak alımları için Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde rüşvet verildiğini kabul etti, ancak kimlere ve ne kadar verildiğini açıklamadı. Lockheed General Dynamics'in eski Başkan Yardımcısı Takis Veliotis 1995 yılında 23 milyon doların Şahinkaya'ya verildiğini açıkladı ancak Veliotis'in konuştuğu Ateş Hattı programı, Inter Star kanalında yayınlanmadı.

12 Eylül'ün hayattaki son komutanıydı

12 Eylül askeri darbesinin mimarı Kenan Evren, 9 Mayıs'ta uzun süredir tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetmişti. Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer böbrek kanseri sonucu 29 Mayıs 2011'de hayatını kaybederken, Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin 2005 yılında vefat etti. 12 Eylül'ün Jandarma Genel Komutanı Sedat Celasun ise 1998 yılında ölmüştü.

Tahsin Şahinkaya'nın da katıldığı basın açıklamasında, Kenan Evren darbeyi böyle duyurmuştu:

Tahsin Şahinkaya kimdir?

1925 yılında Merzifon’da doğdu. 1943 Yılında Harp Okulu’ndan Asteğmen rütbesi ile mezun oldu. Çankırı Piyade Atış Okulu’nda Piyadecilik Stajını tamamlayarak Eskişehir Hava Okulu’nda uçuş eğitimine başladı, 1944’de Pilotaj Eğitimi için ABD'ne Uçuş Okulu’na gönderildi. Burada Özel Keşif Kursunu da bitirerek Uçucu Teğmen olarak 1946 yılında yurda döndü ve Eskişehir Hava Okulu’na atandı.

1949 yılında tekrar ABD'ne gönderildi, dönüşte Eskişehir’de Hava Fotoğraf Okulu’nu kurdu.

1955 yılında girdiği Hava Harp Akademisi’nden 1957 yılında mezun oldu ve 3'üncü Hava Kuvveti İstihbarat Bşk.Lığı Foto Kıymetlendirme Sb.Lığına atandı. 1964 yılında Napoli Aırsouth Karargahına Eğt.Tat.Ve Kıy.D. Başkanı olarak atandı ve 1966 yılında yurda döndü.

1965 yılında Tuğgeneralliğe yükselerek 6'ncı Ana Jet Üs K.Lığı’na, 1969 yılında Tümgeneralliğe terfi ederek Hava Harp Akademisi Komutanlığı'na, 1971’de Hv.K.K.Lığı Harekat D.Bşk.Lığına, 1972 yılında Hava Harp Okulu Komutanlığı'na atandı.

1973 yılında Korgeneralliğe yükselerek Hv.K.K.Lığı İdari Kurmay Yarbaşkanlığı, 1'inci Taktik Hv.K.K.Lığı ve Cento Türk Askeri Temsil Heyeti Bşk.Lığı görevlerinde bulundu.

1977 yılında Orgeneralliğe terfi ederek Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne atandı. 21 Ağustos 1978 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Orgeneral Şahinkaya, 12 Eylül darbesinden sonra Milli Güvenlik Konseyi Üyeliği ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı beraber yürüttü. 6 Aralık 1983 tarihinde emekliye ayrıldı.

Tartışmalı mal varlığı

Şahinkaya, Time dergisi tarafından dünyanın en zengin 50 generali arasında gösterilmişti. Şahinkaya'nın mal varlığının 20 milyon dolar civarında olduğu ve bu mal varlığını 1980 sonrası F-16 uçaklarının alımında oluşturduğu iddia edilmişti. Ancak Şahinkaya hakkındaki bu iddiaları kesin bir şekilde reddetti. 1986 yılında Lockheed General Dynamics firması da uçak alımları için Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde rüşvet verildiğini kabul etti, ancak kimlere ve ne kadar verildiğini açıklamadı. Lockheed General Dynamics'in eski Başkan Yardımcısı Takis Veliotis 1995 yılında 23 milyon doların Şahinkaya'ya verildiğini açıkladı ancak Veliotis'in konuştuğu Ateş Hattı programı, Inter Star kanalında yayınlanmadı.