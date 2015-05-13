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Tahsin Şahinkaya da hayatını kaybederse 12 Eylül davası düşecek

Evren’in ölümü, Yargıtay’da onama için bekleyen 12 Eylül dosyasının düşme tehlikesini artırdı

13 Mayıs 2015 10:59

12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren’in ölümü, Yargıtay’da onama için bekleyen 12 Eylül dosyasının düşme tehlikesini artırdı. Eğer davanın sanıklarından 90 yaşındaki Tahsin Şahinkaya da hayatını kaybederse, 12 Eylül davası tümden ortadan kalkacak. Bu da 12 Eylül harekâtının bir darbe olduğuna ilişkin yargı kararının kesinleşmesini engelleyecek.

Darbe davasında oğlu Cemil Kırbayır’ın annesi Berfo Kırbayır, (Berfo Ana), Diyarbakır Barosu dahil birçok kişi ve kurumun avukatlığını yapan İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk Türkdoğan, Yargıtay’a çağrıda bulunarak, “Suç ve cezalar şahsi olduğu için ölümle dava düşüyor. Yargıtay’ın Tahsin Şahinkaya’nın akıbetini beklemeden dosyayı gündemine alıp onama kararı vermesi gerekir. Bu daha önemli hale geldi” dedi. Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’a konuşan Türkdoğan, “Hiç değilse darbeyi yapan generallerin mahkûm olduğu kararı görürüz. Mağdurlar için sembolik de olsa görmek istiyoruz. 12 Eylül’den hesap sorulabildiğini söyleyemem. 12 Eylül bütün kurum ve kararlarıyla tasfiye edilmeden hesaplaşma olamaz” diye konuştu.

İki sanıklı 12 Eylül davasında mahkeme, Evren ve Şahinkaya’yı darbe suçundan 18 Haziran 2014 tarihinde müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Sanıkların avukatı ise kararı temyiz etmişti. İki sanığı dosyası yaklaşık 1 yıldır Yargıtay’ın önünde bekliyor. Ancak henüz Yargıtay Başsavcılığı tebliğnamesini hazırlamadı bile. Başsavcılığın tebliğnameyi hazırlayıp Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne göndermesi gerekiyor. Bugün 90 yaşında olan Tahsin Şahinkaya’nın ölmesi durumunda 12 Eylül davası diye bir dosya olmayacak. Kararın Şahinkaya ölmeden onanması, savcılıklar için yol gösterici bir durum ortaya çıkaracak.

12 Eylül dönemine ilişkin işkence soruşturmalarını yürüten savcılıklar, Yargıtay’ın 12 Eylül içtihatını esas alarak soruşturmalarını yürütecek. Ölümden dolayı dosya kapanırsa, bu savcılıkların zamanaşımı bahanesiyle işkence dosyalarını kapatmasına neden olacak. Darbenin hayatta olan diğer sorumlularının yargılanması zayıflayacak.

 

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