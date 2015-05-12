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Evren'i öven MHP adayı, Bahçeli'nin talimatıyla istifa etti

MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı İlyasoğlu, 'Haksız yere gelen yoğun eleştiriler ve hakaretlerden dolayı, milletvekili adaylığından istifa ediyorum' açıklamasında bulundu

12 Mayıs 2015 20:37

MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı İsa İlyasoğlu, sosyal medyadaki Kenan Evren'e övgü dolu paylaşımları nedeniyle istifa etti. MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bilgisi ve talimatları dahilinde İlyasoğlu'nun istifasının istendiğini belirtti.

İstifa kararıyla ilgili yazılı açıklama yapan Mehmet Bülent Karataş, sosyal medyada Kenan Evren'i öven paylaşımları nedeniyle milletvekili adayı İlyasoğlu'nun istifasını parti olarak talep ettiklerini ve istifa işleminin tamamlandığını belirtti. Karataş, yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Partimizin İstanbul 3. Bölge milletvekili adaylarından İsa İlyasoğlu’nun 12 Eylül zalimliğinin mimarı Kenan Evren ile ilgili övücü sözleri, sosyal medya kanalıyla duyurulmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi’nin ilkeleri belli, ülküleri berrak ve büyüktür. 12 Eylül’e methiyeler düzen cuntacılara, elinde ve vicdanında ülkücü kanı bulunan hiç kimsenin herhangi bir arkadaşımız tarafından taltif edilip takdir görmesi mümkün değildir."

Açıklamada Karataş, istifa kararının parti genel başkanının bilgi ve talimatı ile gerçekleştiğini belirterek "Sayın Genel Başkanımızın bilgi ve talimatları gereğince parti ilkelerine riayet etmeyen, temel hassasiyetlerimize saygı duymayan milletvekili adayı İsa İlyasoğlu’nun istifası tarafımca istenmiştir. Bu kapsamda istifa işlemi tamamlanmış olup, lazım gelen diğer yasal ve idari aşamaları hızla tekemmül ettirilecektir" dedi.

İsa İlyasoğlu ise yaptığı açıklamada, "Facebook'ta yayınlanan Kenan Evren'in vefatına ilişkin yazının önemli bir kısmı bana ait değildir. Ben sadece 'Allah rahmet eylesin' diye yazdım" dedi. Yazının geri kalan kısmının, şifresini kıran kişiler tarafından eklendiğini iddia eden İlyasoğlu, "Haksız yere gelen yoğun eleştiriler ve hakaretlerden dolayı, milletvekili adaylığından istifa ediyorum" ifadelerinde bulundu.

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