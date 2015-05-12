Evren'in cenaze töreninde ilginç çelenk: Müteşekkiriz nur içinde yat komutanım

Vefat eden 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine gönderilen çelenkler Prof. Dr. Celal Şengör tarafından gönderilen çelenk dikkat çekti. Şengör'ün gönderdiği çelenkte "Sana Müteşekkiriz Nur İçinde Yat Komutanım" yazıldığı görüldü.

Deprem Profesörü Celal Şengör’ün, Kenan Evren’in cenazesine “Sana müteşekkiriz, nur içinde yat komutanım” yazılı bir çelenk göndermesi tartışma yarattı.

Aysel Alp'in Hürriyet'te yer alan habere göre, Şengör'ün eşi Oya Şengör ise “Celal Bey, Fransa’da bir toplantıda. Perşembe günü dönecek. Evet Celal Bey, çelenk gönderdi. Ben de maalesef fizik tedavim nedeniyle cenazeye katılamadım. Yoksa gitmeyi çok isterdim” dedi.

Oya Şengör, eşinin cenazeye çelenk göndermesinin tepki çektiğini söylememiz üzerine, “Bu halk bir öyle bir böyle. Kötü günleri unutuyorlar. Bir zamanlar tapıyorlardı Kenan Paşa’ya. Herkes bayram etmişti, darbe oldu, diye. Her gün insanlar öldürülüyordu. O sayede öyle bir ortamdan normal ortama geri döndük. Evet, Celal Bey çelenk gönderdi, müteşekkir olduğunu ifade etti. Herkes böyle yapmalıydı. Herkes o günleri neden unuttu ben onu anlamıyorum. Durup dururken yapılmış bir darbe değildi. Kimse darbe olmasını istemez ama gerekiyordu ki yapıldı. Bir şeylerin yapılması gerekiyordu. Normal yaşam kalmamıştı. Hepimiz korku tehlike içinde yaşıyorduk. Ben darbeden bir iki hafta önce üniversiteye başlamıştım” diye konuştu.

Şengör, Celal Bey’in cep telefonu kullanmadığını belirterek, “Sanırım cep telefonu kullanmayan bir tek o kaldı” dedi.