Kenan Evren Caddesi'ne Erdal Eren'in adı verildi

Kuşadası'ndaki Kenan Evren'in adını taşıyan caddeye, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin oy birliğiyle, 12 Eylül darbesinin sonrasında mahkeme kararıyla yaşı büyütülerek 17 yaşında idam edilen 'Erdal Eren'in adı verildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantısında, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın "Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'ndeki 'Kenan Evren Caddesi'nin isminin 'Erdal Eren Caddesi' olarak değiştirilmesi" teklifi görüşüldü.

Oy birliğiyle kabul edildi





AA'nın haberin göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkanlığını yaptığı toplantıda, gündeme 26. sırada getirilen teklif meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilerek, "Kenan Evren Caddesi"ne 12 Eylül darbesi sonrası idam edilen "Erdal Eren"in ismi verildi.

Erdal Eren kimdir?

Ankara Yapı Meslek Lisesi öğrencisi Erdal Eren, Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği Üyesi olarak katıldığı ve olayların çıktığı gösteride bir askeri öldürmekle suçlanmış, 12 Eylül askeri darbesi sonrası yapılan yargılamasında idama mahkum edilmişti. Eren, 18'den küçük olduğu savunularak kemik yaşı tespiti istenmesine rağmen, hakkında verilen hüküm infaz edilmişti.