Tahsin Şahinkaya'nın ölümü için Twitter'da kim, ne diyor?

12 Eylül döneminin son komutanı dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya da İstanbul'da 90 yaşında yaşamını yitirdi.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren de 9 Mayıs'ta Ankara'da tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetmişti.

Evren’in vefatının ardından Şahinkaya, 12 Eylül davasının hayatta kalan son sanığıydı.

Şahinkaya'nın ölümü kısa sürede Twitter'da da en çok konuşulanlar arasına girdi.

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