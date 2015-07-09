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Tahsin Şahinkaya'nın ölümü için Twitter'da kim, ne diyor?

12 Eylül döneminin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya, 90 yaşında yaşamını yitirdi

09 Temmuz 2015 16:04

12 Eylül döneminin son komutanı dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya da İstanbul'da 90 yaşında yaşamını yitirdi.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren de 9 Mayıs'ta Ankara'da tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetmişti.

Evren’in vefatının ardından Şahinkaya, 12 Eylül davasının hayatta kalan son sanığıydı.

Şahinkaya'nın ölümü kısa sürede Twitter'da da en çok konuşulanlar arasına girdi.

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