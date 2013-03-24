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Yaşam

YGS'ye kardeşinin yerine girdi, gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da kardeşinin yerine Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) giren üniversite öğrencisi gözaltına alındı

24 Mart 2013 18:44

YGS'ye Afyon Lisesi'nde sınava girecek olan Recep İ. (21) sınavdan bir kaç gün önce İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne giderek, kimliğini kaybettiğini ve yeni kimlik çıkartmak istediğini belirtti. Ağabeyi Resul İ'nin (23) de fotoğrafını yanında getiren Recep İ, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü çalışanlarına kendi fotoğrafı yerine ağabeyinin fotoğrafını işlettirdi.

Sınav saati öncesinde, okul bahçesinde iki kardeşin şüpheli hareketlerde bulunması, okulda görevli polislerin dikkatini çekti. Recep İ, sınavdan önce okul bahçesinden ayrılırken, Resul İ. ise kardeşinin yerine sınava girdi.

Polis ekiplerinin salon görevlilerine durumu bildirmesinin ardından sınav esnasında gerçekleştirilen kontrollerde sahtekarlık yaptığı öne sürülen Resul İ, salon görevlileri tarafından sınıftan çıkarılarak hakkında tutanak tutuldu. Resul İ, sınavın sona erip öğrencilerin dağılmasının ardından polisler tarafından gözaltına alındı.

 

'YGS'ye giren oğlunu beklerken öldü'

 

Kayseri'de Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) giren oğlunu beklerken fenalaşan baba hayatını kaybetti. Turan Salur, YGS'ye girecek oğlu Ali Can Salur ile eşi Ayşe Salur'u, Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu'na bıraktıktan sonra yerleşke yanındaki özel hastanenin bahçesine aracını park etti.

Eşiyle yerleşkede bir süre bekleyen ve sınav bitimine doğru aracını almaya giden 45 yaşındaki Turan Salur'un dönmemesi üzerine hastane bahçesine giden anne ile oğlu, Turan Salur'u bahçe duvarının yanında hareketsiz yatarken bulunca 112 Acil Servis'i aradı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Turan Salur'un öldüğü belirlendi.

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Bu sırada fenalaşan Ali Can Salur, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Turan Salur'un komşusu Mehmet Aki, AA muhabirine, “Sabah beraberdik. Çocukları sınava getirdik. Turan Salur, 'arabanın yanına gidiyorum' dedi, bir daha da gelmedi. Hanımı ve çocuğu, arabanın yanına geldiklerinde cesedi görmüşler” dedi.

Salur'un cenazesi, polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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