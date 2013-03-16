YGS'ye girecek öğrenciler kameralı dijital saatle izlenecek

ÖSYM, sınav salonlarında yaşananları ''dijital saat'' görünümlü kameralarla kayıt altına alacak. Uygulama ilk kez 24 Mart'taki YGS'de kullanılacak.



Art arda yaşanan kopya skandallarının ardından tedbirler alan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yeni bir uygulama daha başlattı.

Sınav kurallarının ihlal edilmesini engellemek amacıyla geçen yıl başlatılan projeyle rastgele seçilen 28 bin 600 salona kamera yerleştirildi.

ÖSYM, dijital saat görünümlü kameraları ilk kez 24 Mart'ta yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) kullanacak.

Sadece sınav esnasında kayıt yapacak kameraların görüntüleri, sınavın ardından ÖSYM'de oluşturulan komisyonca tek tek izlenecek.

Kural ihlali yaptığı tespit edilenler ÖSYM Yönetim Kurulu'na sunulacak. Kurallara uymadığı kanaatine varılan adayların sınavları geçersiz sayılacak.



Adaylar kamerayı bilecek



Görüntülü tedbire ilişkin adaylara önceden bilgi verilecek. Dağıtılan soru kitapçıklarında "Bulunduğunuz salon kamerayla izlenmektedir'' uyarısı yer alacak. Uygulama 2013 yılında artırılarak devam edecek.

Adayların sınav boyunca uyması gereken kurallar ÖSYM'nin hazırladığı kamu spotlarıyla da hatırlatıldı.