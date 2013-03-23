YGS öncesi türbelerde izdiham

Türbeler ve camiler, yarın yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesi adaylarla ailelerin akınına uğradı.

İstanbul ’da tercih edilen yerlerin biri de Bakırköy’de bulunan Zuhuratbaba Türbesi oldu. Dün sabah saatlerinden itibaren dua için gelen öğrenci ve aileleri, uzun kuyruklar oluşturdu. Öğrenciler ve aileleri duanın ardından yanlarında getirdikleri şekerleri dağıttı. Çocukları ders çalıştığı için türbeye dua etmeye yalnız gelen anne ve babalar da vardı.

Şanlıurfa ’da da Balıklıgöl’de balıklara yem atarak başarılı olma dileğinde bulunan öğrenci ve velileri daha sonra kentteki türbelerde dua etti. Balıklıgöl yakınlarındaki Hacı Kerim Türbesi’nde ise bazı öğrenci velileri çocuklarının başarılı olmasını dileyip içliköfte ve şeker dağıttı. Kayseri’de öğrenciler ve aileleri, cuma namazının ardından Mevlana ’nın hocası Seyyid Burhaneddin Tırmızi’nin türbesine akın etti. Merkez Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi’nde bulunan türbeye gelenler duaların ardından şeker dağıttı.