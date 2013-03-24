YGS'nin ilk adımı tamamlandı

Üniversiteye girişte ilk aşama sınavı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), sona erdi.

YGS, tüm yurtta 167 sınav merkeziyle KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, 100 bin 452 sınav salonunda, 282 bin görevlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sınava, üniversitede okumak isteyen 1 milyon 851 bin 326 aday katıldı.

Sınav saat 10.00'da başladı ve tek oturumda 160 dakika sürdü. Sınavın yapılacağı yerlere sabah erken saatlerden itibaren gelen adaylar, salonlara alınıncaya kadar aileleriyle ve yakınlarıyla vakit geçirdi.

Adaylar daha sonra kimlik ve güvenlik kontrolleri yapılarak salonlara alınmaya başlandı.

Sınav salonlarına 2013-YGS sınav giriş belgeleriyle nüfus cüzdanları kontrol edilerek alınan adaylar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtuldu.

Adaylara, daha sonra adayın fotoğrafı, TC kimlik numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kağıtlarıyla içinde kalem, silgi, şeker ve peçete olan kutular dağıtıldı.

Salondaki görevliler de ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yaptı. Kontrol ve yerleştirme işlemlerinin ardından salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlattı.



Soru kitapçıkları adaya rastgele dağıtıldı



Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra salon görevlilerince adayın yazıp kodladığı bilgiler kontrol edildi ve sınav başladı.

Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlendi. Soru kitapçıkları sınavda adaylara, salon görevlileri tarafından poşeti kapalı, açılmadan ve rastgele dağıtıldı. Soru kitapçığı poşeti, adayın kendisi tarafından açıldı.

YGS'de ortak müfredata dayalı Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testleri yer aldı. Adaylar, güncel öğretim programlarından da sorumlu tutuldu. Bu yıl YGS'de adaylara 40 Türkçe, 15 tarih, 12 coğrafya, 8 felsefe, 5 din kültürü ve ahlak bilgisi, 40 temel matematik, 14 fizik, 13 kimya ve 13 biyoloji sorusu yöneltildi.

YGS sosyal bilimler testinde, ortaöğretim kurumlarında din kültürü ve ahlak bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredatla eğitim gören öğrenciler, din kültürü ve ahlak bilgisi sorularından muaf tutuldu.

Bu öğrencilere din kültürü ve ahlak bilgisi soruları yerine YGS'de sosyal bilimler testinde yer alan felsefe alanından 5 soru soruldu. Sosyal bilimler testinde, toplam 45 soru yer aldı.

YGS'de tüm adaylar ilk 35 sorunun tamamından sorumlu oldu. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersini alan adaylar, sosyal bilimler testinin ilk 40 sorusunu cevaplandırdı. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredatla eğitim gören öğrenciler ise sosyal bilimler testinin ilk 35 sorusunu cevaplandırdıktan sonra aynı testin 41, 42, 43, 44 ve 45. felsefe alanı sorularını cevaplandırdı.



Sınavın değerlendirilmesi



YGS'de en az bir puan türünde 140 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanlarıyla bir yükseköğretim programını tercih etme (sınavsız geçiş hakkı olanlar hariç) ve LYS'lere girme hakları bulunmuyor. YGS puanlarından 140'ın altında olanlar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacak.

YGS'de 140 ve 180 arasında puan alanlar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programlarıyla açık öğretim programlarını tercih edebilecek. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olanlar, LYS'lere girme hakkı kazanacak.

Sınavda 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekiyor.

YGS sonuçları "http://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.



LYS başvuruları 22 Nisan'da başlayacak



Üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) 22-29 Nisan 2013 tarihleri arasında başvurulacak. Sınav, 15-16 Haziran ve 22-23 Haziran tarihlerinde 5 oturumda gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru tarihinde girmek istediği her bir LYS için 25 lira ücret yatıracak.

LYS-4: Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 15 Haziran'da, LYS-1: Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) ile LYS-5: Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) 16 Haziran'da, LYS-2: Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) 22 Haziran'da, LYS-3: Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya) 23 Haziran'da yapılacak.