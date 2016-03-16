YGS'de soru kitapçığı fotoğrafı paylaşan adayın sınavı iptal

ÖSYM, 13 Mart Pazar günü yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesinde cep telefonu aracılığıyla soru kitapçığı ve boş cevap kağıdının fotoğrafını sosyal medyada paylaşan adayın sınavını, kural ihlali nedeniyle iptal etti.

Siber Takip Merkezi

NTV’nin haberine göre, YGS'de soru kitapçığını paylaşan adayın sınavı iptal edildi. Kurumun "Siber Takip Merkezi" tarafından tespit edilen paylaşım, kamera kayıtlarının incelenmesiyle de doğrulandı ve aday hakkında idari işlem başlatıldı.

ÖSYM Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "13 Mart 2016 tarihinde yapılan YGS başlamadan önce sınav soru kitapçığı kapağı ile boş cevap kağıdının fotoğrafını çekip internetten paylaşan aday tespit edilmiş olup hakkında gerekli idari işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

ÖSYM Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, ÖSYM Siber Takip Merkezi, adayların, sınav görevlilerinin ya da başka ilgililerin Twitter, Instagram, Facebook gibi tüm sosyal medya araçları yoluyla herhangi bir paylaşım yapıp yapmadıklarını sürekli takip ediyor. Yetkililer, "Pazar günü yapılan YGS başlamadan önce bir adayın soru kitapçığını ve boş cevap kağıdını sosyal medyada paylaştığını tespit ettik. Sınav sonrasında da adayın sınav salonunu tespit ederek kamera kayıtlarını inceledik. Adayın kural ihlaline giren paylaşım yaptığını bu kayıtlardan doğrulatarak adayın sınavını iptal ettik ve aday hakkında idari işlem başlatıldı" bilgisini verdi.

Adayların ve sınav görevlilerinin sosyal medyadaki paylaşımlarının ÖSYM Siber Takip Merkezi tarafından anlık tespit edildiğini dile getiren yetkililer, "Bu nedenle adayların ve sınav görevlilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlara dikkat etmeleri gerekiyor. Şaka yollu da olsa bu tür paylaşımlar kural ihlaline giriyor. ÖSYM olarak bu kural ihlallerine taviz verilmeyecektir" açıklamasını yaptılar.