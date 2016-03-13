Uzmanlar YGS'yi değerlendirdi; Hangi sorular kolaydı, hangileri zorladı?

Üniversiteye girişin ilk ayağı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS ) bitti. Uzmanların yorumlarına göre, bu yılki din kültürü ve ahlak bilgisi soruları adayları zorladı. Uzmanlar, “Genel olarak kolay sayılabilecek tarih soruları ise son 3 yıla göre daha zordu. Türkçe de ise bu seneki paragraf soruları daha anlaşılır türdendi. Matematikte 3 seçici soru sorulmuş. Biyolojide bilgi içerikli soru sayısı ise fazlaydı” dedi. YGS’deki soruların tamamının, pazartesi veya salı günü yayınlanması beklenirken, sonuçlar ise 25 Mart’ta açıklanacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Fem Yayınları Zümre Başkanlarının, 2016 YGS değerlendirmesi şöyle:

Matematikte 3 soru seçici

Bu seneki YGS matematik daha yalın, anlaşılabilir ve özenle hazırlanmış sorulardan oluşmuş. Daha önce 10 civarı gelen problemler konusundan 13 soru geldi. Cebir ve geometri soru ayırımı 33-7 olarak gerçekleşti. Matematikte seçiciliği fazla 3 soru vardı. Geçen sene herkesin yapabileceği 5 tane çok kolay soru sayısını bu sene 10 tane geldi. Matematik adına zorluk dercesi orta sayılabilecek bir sınav. Pratik yapan öğrencilerin zorlanmayacağı sınav olmuş.

Türkçe'de paragraflar anlaşılırdı

Bu seneki paragraf soruları daha anlaşılır türdendi. Dilbilgisi soru sayası artarak 8 oldu. Karma dil bilgisi sorusu bu sene gelmedi. Bu sene 2 tane anlatım bozukluğundan soru geldi. YGS Türkçe soruları geçen seneye göre orta zorluk derecesine sahip sorulardan oluşmuş. YGS fizik sorularında öğrencileri zorladı. 2 sorunun çeldiricisi oldukça yüksekti. Sorular anlaşılır, yalın bir dille hazırlanmış. Bilgiye dayalı 3 soru vardı. Her yıl olduğu gibi bu senede fen bilimlerinin en kolay soruları kimyadan geldi. Müfredat harici bir soru yoktu.

Biyolojide bilgi içerikli soru fazla

Bu yılki biyoloji testinde müfredatta olmayan bazı kavramlar var ve bu kavramların bilinip bilinmemesi sorunun çözümünü doğrudan ilgilendiriyor. Bilgi içerikli soru oranı fazlaydı. Hesaplamalarla ilgili soru olması ve sistemler konusundan soru sorulmaması diğer bir ayrıntıydı. Adayları zorlayabilecek ve seçici diyebileceğimiz iki üç tane soru sorulmuş. Bilgi sorularının ise zor olduğu söylenemez. Geneli itibariyle çok kolay olmayan bir sınavdı. Soruların yüzde 60 kadarı tüm adayların cevaplayabileceği nitelikteydi.

Sorular müfredata uygun

Tarih YGS emek verilerek hazırlanmış sorulardan oluşmuş. Alışılmışın dışında farklı 2 soru tipi vardı. Sorular müfredata uygundu. Osmanlı konusundan gelen soru sayıları azaltılmış, inkılap soruları artmış. Kolay sayılabilecek sorular da olmasına rağmen son 3 yıla göre zorluk derecesi yüksekti.

Din Kültürü zorladı

Bu seneki YGS coğrafya klasik sorulardan oluşmuş. Bu sene öğrencileri zorlayacak nitelikte 2 tane coğrafya soru vardı. Fiziki ve beşeri coğrafya soru dağılımında değişiklik gözlenmedi. Coğrafya sorularıyla geçbenzer zorluk derecesine sahipti. Felsefe testi geçen seneki sorularla benzer zorlukta. Din kültürü soruları öğrenciler oldukça zorladı.

YGS sonuçları ne zaman açıklanacak?





YGS sınav sonuçlarının açıklanma tarihine ÖSYM sınav takviminde yer verildi. YGS’deki soruların tamamı, “Temel Soru Kitapçığı” adı altında, ÖSYM’nin internet sitesinden tüm kamuoyunun bilgisine sunulacak. Soruların pazartesi veya salı günü yayınlanması beklenirken, sonuçlar ise 25 Mart’ta açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

2016 LYS başvuruları ne zaman başlayacak?

İkinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) için başvurular ise 1-14 Nisan’da alınacak.