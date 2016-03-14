YGS soruları yayınlandı

<div class="group news-spots" style="margin:0px;padding:0px;border:0px;font-stretch:inherit;font-size:medium;line-height:16px;font-family:proxima_nova_rgbold, Arial, sans-serif;vertical-align:baseline;zoom:1;color:rgb(0, 0, 0);">\r\n<p>13 Mart 2016 tarihinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Temel Soru Kitapçığı yayımlandı.</p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="https://media-cdn.t24.com.tr/files/20160314172411_ygs14032016.pdf" target="_blank">Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sitesinden yayımlanan sorulara ulaşmak için tıklayın.</a></p>\r\n</div>\r\n