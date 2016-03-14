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YGS soruları yayınlandı

Sınava 2 milyon üzerinde üniversite adayı girmişti

14 Mart 2016 19:17

13 Mart 2016 tarihinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Temel Soru Kitapçığı yayımlandı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sitesinden yayımlanan sorulara ulaşmak için tıklayın.

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