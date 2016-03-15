YGS'de hatalı soru var mı?

Uzmanlara göre 13 Mart Pazar Günü gerçekleşen YGS soruları özensiz ve dikkatsiz hazırlanmış. Uzmanlar, sınavda 10 sorunun tartışmalı olduğunu ileri sürdü.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, Uğur Okulları Akademik Kurulu üyelerinin hatalı buldukları sorularla ilgili yorumları şöyle:

Matematik: “Yayınlanan 15. fonksiyon sorusu bileşke kuralının tanımına aykırı biçimde hazırlandığından bilimsel hata içeren yanlış bir sorudur. Problemler konusundan sorulan sorular uzun paragraflar ile oluşturulmuş olup yayınlanan 30. soruda anlatım eksikliği nedeniyle farklı cevaplara gidilebiliyor”

Felsefe: Sosyal Bilimler Testi 32. soruda, bireyin eylemlerinden sorumlu tutulması, özgür olduğu varsayımına dayandırılmaktadır. Bu görüş indeterminizmdir. İndeterminizm, özgürlüğü insana verilmiş bir özellik olarak görürken, otodeterminizm bunun bir süreçle kazanılabileceğini savunur. Parçadaki anlatım indeterminizme uygun bir argümandır. Bu nedenle yanıt E değil B olmalıdır.

Türk Dili ve Edebiyatı: Türkçe sorularından 12. soruda, “numaralanmış cümlelerden hangisi, yükleminin türü bakımından ötekilerden farklıdır? denilmiştir. I. cümlede “görünür”, III. cümlede “sorar”, V. cümlede “atılmıştır” sözcükleri eylemdir ve bu sözcüklerin yüklem olduğu cümleler de eylem (fiil) cümlesidir. II. cümlede kullanılan “perişandır” sözcüğü ad soylu bir sözcük olduğu için bu sözcüğün yüklem olduğu cümle ad (isim) cümlesidir. Sorunun IV. cümlesinde yüklem görevinde kullanılan “gelmektedir” sözcüğü ise “gel-” eyleminden “-mak” isim – fiil yapan eke “-de” hâl ekinin gelmesiyle oluşmuş bir ek grubudur. Sözcüğün sonundaki “-dir” eki ise ek eylemdir. Bu ek ve bu eklerin kullanıldığı sözcükler ile ilgili iki farklı görüş bulunmaktadır. Bu nedenle bu sorunun ÖSYM tarafından tekrar incelenmesi gerekir.

Fizik: Basın kitapçığı 3. soruda yerçekimi ivmesinin değerinin 10m/s2 olarak verilmesi gerekirdi bu soru özellikle yabancı okullarda eğitim gören öğrencilerimiz için sıkıntı yaratmaktadır çünkü bu okullarda çekim ivmesi değeri 9,81 m/s2 olarak verilmektedir. Öğrencilerimizin çekim ivmesinin değerini ezbere bilmek gibi bir zorunluluğu yoktur.

4. soruda, sporcunun sürati ve hızı sorulmuş fakat burada doğru ifade sürat ve ortalama hız olmalıydı.

7. soruda 50 kg ve 60 kg kütleli iki çocuğun enerji ve hız değişimleri sorgulanmıştır fakat çocukların boyutları ihmal edilmediğinde sorunun doğru cevabıyla ilgili kesin bir kanıya ulaşılamamaktadır. Soru bilimsel olarak birçok yanlışı barındırdığından iptal edilmesi daha doğru olacaktır.

9. soruda III. öncül net doğru bir ifade olmadığından soru kökünün “hangileri kesinlikle doğrudur?” şeklinde düzeltilmesi ve cevabın da I ve II olması gerekir.

14.soruda ise sorunun 3. öncülü “Bazı ışıkları insan gözü göremez” şeklindedir. Burada doğru ifade “Bazı ışınları insan gözü göremez” şeklinde olmalıydı çünkü ışıktan bahsedilirken her zaman görünür ışık bölgesi kastedilir.

Kültür Temel Liseleri Coğrafya Bölüm Başkanı Metin Taşkın da, “21. soruda gelişmiş ülkelerde bağımlı nüfusun az olduğu vurgusu yapılmış ve bunun doğru olduğu kabul edilmiş. Oysa 2012 LYS sınavının 8. sorusunun açıklama kısmında, gelişmiş ülkelerde yaşlı bağımlı nüfus fazladır diyor” değerlendirmesi yaptı.

YGS soruları yayınlandı

Uzmanlar YGS'yi değerlendirdi; Hangi sorular kolaydı, hangileri zorladı?