YGS'ye alınmayan eşyasını Atatürk büstüne bıraktı

Zonguldak'ta Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) giren öğrenciler didik didik aranırken, bir öğrenci sınav salonuna alınması yasak olan kemer ile çakmağını okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstünün altına bıraktı.

Zonguldak Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fener Anadolu Lisesi'nde sınava giren adaylar aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinden okula gelmeye başladı. Sınava girecek öğrenciler okulun girişinde görevliler tarafından didik didik arandı. Doğan Haber Ajansı'ndan Durmuş Sevindik'in haberine göre, Görevliler sınava girecek adayları alyans, kolye, toka, küpe, madeni para, kemer, cep telefonu ve cüzdanlarını yakınlarına vermeleri ya da kapının girişindeki masaya bırakmaları konusunda uyardılar. Bazı öğrenciler yasak olan eşyalarını ailelerine teslim ederken bazıları da okul girişlerindeki pencere kenarlarına ve görevlilerin bulunduğu bölümdeki masanın üzerine bıraktılar. Bir öğrenci de üzerindeki kemer ve çakmağını okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstünün altına bıraktıktan sonra sınava girdi.

Çocuklarını sınava getiren velilerde okul bahçelerinde heyecanla bekledi. Aileler okul önlerinde çocukları için dua okuyarak sınavın bitmesini bekledi. Sınavın başlamasıyla birlikte okulların etrafında devriye gezen polis ekipleri gürültü yapılmaması için önlem aldı.