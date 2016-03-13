2 milyon öğrenci YGS'de ter döktü

Üniversiteye girişte birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), bugün tek oturumda gerçekleştirildi. 2 milyon 178 bin 563 öğrencinin ter döktüğü sınav, saat 10.00’da başladı; adaylara 160 soru için 160 dakika verildi. Sınav, 12:40'ta sona erdi. 173 il ve ilçe merkezinde, 7 bin 300 bina ve 117 bin salonda, 303 bin görevliyle gerçekleştirilen sınavda Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testleri yer aldı.

Soruların tamamı açıklanacak

Adaylar, sınav başladıktan sonra ilk 120 dakika ya da son 15 dakika salonunu terk edemedi. YGS’deki soruların tamamı, “Temel Soru Kitapçığı” adı altında, ÖSYM’nin internet sitesinden tüm kamuoyunun bilgisine sunulacak. Soruların pazartesi veya salı günü yayınlanması beklenirken, sonuçlar ise 25 Mart’ta açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İkinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) için başvurular ise 1-14 Nisan’da alınacak.

09.00'da hazır bulundular

Güvenlik kontrolleriyle salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adaylar, saat 09.00’da sınav binasında hazır bulundu. Adaylar, salonlara Sınava Giriş Belgesi ile kimlik veya pasaportlarıyla alınacak ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturdu.

‘Gürültü etmeyin’

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’dan da vatandaşlara YGS uyarısı geldi. Avcı, “Sürücülerden gürültü etmemelerini, müzik yayını yapan yerlerin müzik yayını yapmamalarını ve öğrencilerimizin bu sınavı sükûnetle tamamlamalarına yardımcı olmalarını bir kere daha rica ediyorum” dedi.