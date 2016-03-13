T24 LogoT24 Logo
Gündem

2 milyon öğrenci YGS'de ter döktü

Üniversiteye girişte birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı, bugün tek oturumda gerçekleştirildi

13 Mart 2016 11:06

Üniversiteye girişte birinci aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), bugün tek oturumda gerçekleştirildi. 2 milyon 178 bin 563 öğrencinin ter döktüğü sınav, saat 10.00’da başladı; adaylara 160 soru için 160 dakika verildi. Sınav, 12:40'ta sona erdi. 173 il ve ilçe merkezinde, 7 bin 300 bina ve 117 bin salonda, 303 bin görevliyle gerçekleştirilen sınavda Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testleri yer aldı.

 

Soruların tamamı açıklanacak

 

Adaylar, sınav başladıktan sonra ilk 120 dakika ya da son 15 dakika salonunu terk edemedi. YGS’deki soruların tamamı, “Temel Soru Kitapçığı” adı altında, ÖSYM’nin internet sitesinden tüm kamuoyunun bilgisine sunulacak. Soruların pazartesi veya salı günü yayınlanması beklenirken, sonuçlar ise 25 Mart’ta açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İkinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) için başvurular ise 1-14 Nisan’da alınacak.

 

09.00'da hazır bulundular

 

Güvenlik kontrolleriyle salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adaylar, saat 09.00’da sınav binasında hazır bulundu. Adaylar, salonlara Sınava Giriş Belgesi ile kimlik veya pasaportlarıyla alınacak ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturdu.

 

‘Gürültü etmeyin’

 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’dan da vatandaşlara YGS uyarısı geldi. Avcı, “Sürücülerden gürültü etmemelerini, müzik yayını yapan yerlerin müzik yayını yapmamalarını ve öğrencilerimizin bu sınavı sükûnetle tamamlamalarına yardımcı olmalarını bir kere daha rica ediyorum” dedi.

ETİKETLER

ygssınavtürkiyehaber

İlgili Haberler

Bahçeli’den YGS mesajı: Sakın ha korkmayın

"Unutmayın sizler büyük bir ecdadın varisleriniz ve geleceksiniz”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24