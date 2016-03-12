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Bahçeli’den YGS mesajı: Sakın ha korkmayın

"Unutmayın sizler büyük bir ecdadın varisleriniz ve geleceksiniz”

12 Mart 2016 22:19

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, yarın yapılacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) için öğrencilere mesaj gönderdi. Bahçeli, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda  "Sakın ha Korkmayın. İnanın ve yapın. Sorular zormuş, kolaymış; az veya çok çalışmışsınız; bunlar ayrıntıdır. Unutmayın sizler büyük bir ecdadın varisleriniz ve geleceksiniz” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin paylaştığı mesajlar şöyle:

 

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