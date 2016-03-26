YGS birincisi: Sınava hayvan gibi çalıştım

Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda 500 tam puan alarak 1'inci olan Cemre Efe Karakaş, “Sınava hazırlanırken sosyal aktiviteler yapmadım, hayvan gibi çalıştım” dedi.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçları dün açıklandı.

NTV'de yer alan habere göre, YGS-3, YGS-5 ve YGS-6'dan 500 tam puan alarak YGS 2016 Türkiye 1'incisi olan 18 yaşındaki Cemre Efe Karakaş sınava hazırlık sürecini anlattı.

Böyle bir sonucu beklemediğini belirten Karakaş, sınavda elde ettiği derecenin kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.

Karakaş, “Sınava hayvan gibi çalıştım, çok çalıştım” dedi. Önceki sınavlardaki birincilerin sosyal aktivitelere katılmadığını sadece derslerine çalıştığını ifade etti.

Hedefini açıkladı

Cemre Efe Karakaş tebrikleri kabul ederken hedefini de açıkladı. Ailesinin sonuca çok sevindiğini belirten Karakaş, “Arkadaşlarımın aramalarından dolayı telefonumun şarjı bitti. Şuan kimseyle konuşamıyorum” dedi. Karakaş Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Bölümü’nde eğitimine devam etmek istediğini belirtti. YGS birincisi son olarak başarıya ulaşmasında öğretmenlerinin büyük payı olduğunu söyledi ve onlara teşekkür etti.