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YGS sonuçları açıklandı; 42 bin kişi sıfır çekti

YGS'ye giren erkek öğrencilerin yüzde 86'sı, kız öğrencilerin yüzde 91'i 150 puan ve üzerinde puan aldı

25 Mart 2016 00:16

2 milyondan fazla adayın 13 Mart 2016 tarihinde girdiği Yükseköğretime Giriş Sınavı’nın (YGS) sonuçları bugün açıklandı. Sonuçlara göre sınava girenlerin yüzde 75.60'ı 180 ve üzeri puan aldı. Sınava giren 42 bin kişi sıfır çekti.

Adaylar sınav sonuçlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilir.

YGS sonuçlarına göre 473 adayın sınavı geçersiz sayıldı. 77 bin 863 aday da sınavsız geçiş için başvurdu. Sınava giren 2.117.077 adayın 2.116.604'ünün sınavı geçerli sayıldı. Adayların yüzde 75.60'ı 180 ve üzeri puan aldı.

YGS sınav sonuçlarına göre lise son düzeyindeki adayların yüzde 73.64'ü, lise mezunu olup yükseköğrenime yerleşmemiş veya kayıt yaptırmamış adayların yüzde 68.78'i, üniversite öğrencilerinin yüzde 83.76'sı, üniversite mezunlarının yüzde 91.71'i, yükseköğrenimden kaydı silinenlerin yüzde 65.51'i 180 ve üzeri puan aldı. Sonuçlara göre 

 Erkek adayların yüzde 86'sı barajı aştı. 2.117.077 adayın sınavı geçerli sayıldı, 473 adayın sınavı geçersiz sayıldı. YGS'ye giren kız adayların yüzde 91'i 150 ve üzerinde puan almayı başardı.

YGS’de 180 ve üzerinde puan alanlar haziran ayında yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavları’na (LYS) katılma hakkı elde edecek. YGS’de 6 puan türünden herhangi birinde 180 ve üzerinde puan alan adaylar 1-14 Nisan tarihleri arasında LYS’ler için başvuru yapacak.

 

 

2 soru iptal, bir sorunun şıkkı değişti
 

 

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, 13 Mart'ta gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) 2 sorunun iptal edildiğini, 1 sorunun da yanıtının değiştirildiğini açıkladı. 

Ömer Demir tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"13 Mart 2016'da gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavına (2016-YGS) ait madde analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından temel soru kitapçığında yer alan temel matematik testindeki 15. soru ile fen bilimleri testindeki 9. sorunun iptal edilmesine, fen bilimleri testindeki 7. sorunun "A" olarak girilmiş cevabının "D" olarak değiştirilmesine karar verildi."

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