YGS'de 1 milyon 879 bin kişi barajı aştı

Üniversiteye girişin ilk basamağı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) dün açıklandı. Sonuçları değerlendiren uzmanlara göre sorular kolaydı, bu nedenle başarı ortalamaları yükseldi. Barajı geçen aday sayısı arttı. Bu da LYS’de rakip sayısının fazla olması anlamına geliyor.

Başvurularda yüzde 6 artış oldu

Hürriyet'ten Gönül Koca'nın haberine göre, M. Hasan Atasoy (Atılım Üniversitesi Strateji ve İş Geliştirme Müdürü) şu açıklamalarda bulundu.

“Geçtiğimiz yıla göre başvurularda yüzde 6’lık bir artış var. 2015’te uygulanan 140 barajı bu yıl 150’ye çıktı. Geçen yıl 1 milyon 779 bin 850 aday 140 barajını geçerken bu yıl baraj 10 puan daha artmasına rağmen 1 bin 879 bin 812 kişi 150 barajını geçti. Herhangi bir puan türünde 180’i geçerek LYS’ye girmeye hak kazanan aday sayısı 1 bin 600 bin 49 olarak gerçekleşti. 2015’te 1 milyon 369 bin 147’ydi. Başarı oranının etkisini sınav konularında da görüyoruz.”

"Sorularını kolaylığı sonuçları etkiledi"

Salim Ünsal (Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü): “Sonuçlara puan olarak bakıldığında 2015 yılından çok farklı puanlar görülmüyor. Adayların elde ettiği sıralamalarda ise 2015’e göre çok önemli gerilemeler yaşandı. Bunun sebebi Türkiye ortalamalarının beklenenden daha yüksek oranda artması. Geçen yıl toplam 160 sorudan 36.30 netlik bir başarı elde eden adaylar bu yıl aynı sayıda soru barındıran sınavdan 43.45 netlik bir ortalama ile çıktılar. Son yılların en yüksek ortalaması denebilir. Tamamen sınavın soru yapısı ve kolaylık derecesiyle ilişkili bir durum. Bu sıralama sapmaları elbette adayların tercih performansını etkileyecek. Ancak LYS’ye giriş süreci üzerinde çok önemli bir etki yaratmaz. Bu sonuçlarla birlikte LYS’nin daha önemli bir sınav olacağı gerçeği ile yüz yüzeyiz. Adaylar morallerini bozmadan süreci devam ettirirlerse YGS’de kaybettiklerini düşündükleri sıralama değerlerini LYS’de ufak dokunuşlarla kapatabilirler. LYS’nin zorluk kolaylık derecesi de bunda etkili olacak elbette.”

"Puan aralıklarında sıralamalar sıkıştı"

Servet Gülsün Şirin (Okan Üniversitesi Eğitim Uzmanı): “Bu yılki YGS, puan aralıklarında sıralamaların çok sıkıştığı bir sınav oldu. Bu da şunu gösteriyor: LYS çok daha önemli hale geldi. YGS’de başarı sıralamaları düşük olan öğrenciler iyi bir hazırlık yaparak LYS’de öne çıkabilirler. YGS’de şu anda sosyal bilgiler testinde başarı oranlarında geçen yıla göre sapma yaşanmamış. Bu da felsefe ve din kültürü testlerinin zorluğundan kaynaklanmış. Sınav geçen yılla karşılaştırıldığında öğrencinin daha çok net yaptığını gösteriyor ancak farklı sınavlardaki farklı netler birbiri ile karşılaştırılamaz. Geçen yıl daha zor bir sınav vardı, bu yıl daha kolay sorular çıktı.”

"Annem hadi oradan dedi"

YGS-3, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde Türkiye birincisi olan İstanbul Beylikdüzü Final Temel Lisesi öğrencisi Cemre Efe Karakaş, sonucun sürpriz olduğunu söyledi. Annesinin de kendisine destek vermek için YGS’ye girdiğini belirten Karakaş haberi ilk duyduğundaki tepkisini şöyle anlattı: “ÖSYM’nin internet sitesinden birinci olduğumu gördüm. İlk kız arkadaşımla mutluluğumu paylaştım. Sonra annemi aradım. Anneme ‘Birinciyim’ dedim, inanmadı, ‘Hadi oradan doğru söyle, kaçıncı oldun?’ diye sordu. Ben de ilk 100’e gireceğimi düşünüyordum.” Oğluna destek olmak için sınava giren bir kargo şirketinin satış müdürü anne Esen Karakaş’sa ilk 300 binde yer aldı.

"Sosyal hayatımdan fedakarlık ettim"

YGS-3, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde Türkiye birincisi olan İstanbul Beylikdüzü Final Temel Lisesi öğrencisi Cemre Efe Karakaş, sonucun sürpriz olduğunu söyledi. Annesinin de kendisine destek vermek için YGS’ye girdiğini belirten Karakaş haberi ilk duyduğundaki tepkisini şöyle anlattı: “ÖSYM’nin internet sitesinden birinci olduğumu gördüm. İlk kız arkadaşımla mutluluğumu paylaştım. Sonra annemi aradım. Anneme ‘Birinciyim’ dedim, inanmadı, ‘Hadi oradan doğru söyle, kaçıncı oldun?’ diye sordu. Ben de ilk 100’e gireceğimi düşünüyordum.” Oğluna destek olmak için sınava giren bir kargo şirketinin satış müdürü anne Esen Karakaş’sa ilk 300 binde yer aldı.



- 2 milyon 117 bin 77: YGS'ye girenlerin sayısı

- 473: Kopya ve sınav kurallarına uymadığı için sınavı geçersiz sayılan aday sayısı

- 1 milyon 879 bin 812: barajı geçen aday sayısı

- 32 bin 983: Sıfır çekenlerin sayısı

-160 sorunun tamamanı yapan çıkmadı

