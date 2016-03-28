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Yaşam

YGS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılabilecek

28 Mart 2016 23:23

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (2016-YGS) giren adayların cevap kağıtlarını erişime açtı. Adayların ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilecekler.

NTV’nin haberine göre, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevaplarının saat 13.30'dan itibaren erişime açıldığı bildirildi.

Adayların ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilecekleri belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Adaylar giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve 'Cevap Kağıdı Görüntüleme' ekranını seçerek, sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecek. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmekte. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir."

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