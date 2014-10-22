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Dünya

Yezidiler için soykırım uyarısı

Birleşmiş Milletler, IŞİD’i Irak’ta Yezidilere karşı soykırım girişiminde bulunmakla suçladı

22 Ekim 2014 19:07

Irak'ın kuzeybatısındaki Sincan bölgesinde Yezidiler için endişe artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiseri Yardımcısı Ivan Simonovic, eldeki verilere göre, IŞİD'in soykırım girişiminde bulanabileceğini söyledi.

Deutsche Welle Türkçe’deki habere göre, Simonovic, bir haftalık ziyaretinde Erbil, Bağdat ve Dohuk'a kaçan Yezidilerle ve 30'a yakın yetkiliyle görüştü.

 

7 bin Yezidi hâlâ IŞİD’in elinde

 

Irak ziyaretini tamamladıktan sonra konuşan Simonovic, IŞİD'in Yezidileri Müslüman olmaya zorladığına, kabul etmeyenleri de öldürdüğüne dikkat çekti. BM yetkilisine göre IŞİD, şeytana tapanlar olarak nitelediği Yezidileri tamamen ortadan kaldırmak istiyor.

IŞİD'in ağustos ayında Sincar’a düzenlediği saldırılarda yüzlerde Yezidi'nin vurularak ya da canlı canlı gömülerek öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Kuzey Irak'ta Kürt bölgelerine kaçanlar dışında, 7 bin kadarı ise hala IŞİD'in elinde ya İslamiyet'e zorlanıyor ya da köle olarak satılıyor. IŞİD kendi yayın organı Dabiq'te de kadın ve çocukların örgüt içinde el değiştirdiğini iddia etmişti.

 

Soykırımın tanımı

 

BM'nin 1948 yılında kabul edilen Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne göre; soykırım, ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir grubun tümünü ya da bir bölümünü yok etme niyeti anlamına geliyor.

Sözleşmenin soykırım tanımı, öldürme dışında fiziki ya da ruhsal açıdan zarar verme; ölüme götürecek yaşam koşullarıyla yüz yüze bırakma ile söz konusu topluluk içinde doğumların engellenmesi ve çocukların başka bir gruba aktarılmasını kapsıyor.

IŞİD bu hafta başında da yine Sincar Dağı bölgesine kuzeyden saldırı başlatmıştı. Bölgeyi iki aydır korumaya çalışan Yezidiler, iki köyün IŞİD'in eline geçtiğini açıklamıştı.


 

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