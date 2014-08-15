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Dünya
Deutsche Welle

Yüz binlerce Yezidi Türkiye sınırında

Kuzey Irak’ta İslam Devleti örgütünün teröründen kaçan yüz binlerce Yezidi’nin kabul edilme umuduyla Türkiye sınırında beklediği bildiriliyor.

15 Ağustos 2014 18:39


Irak'ın kuzeyinde İslam Devleti örgütünün teröründen kaçan yüz binlerce Yezidi'nin Türkiye sınırına yığıldığı belirtiliyor. Almanya Yezidiler Merkez Konseyi Sözcüsü Holger Geisler, Türkiye sınırında tam bir dram yaşandığını belirterek, “Yüz binlerce insan sokaklarda, çaresizce Türkiye'ye ulaşma imkânını bekliyor. Türkiye sınırı açsa mülteciler birkaç saat içinde orada olur” diye konuştu.

Geisler, sınırda biriken insanların başlarını sokacak bir yeri olmadığını ve kilometrelerce alana yayıldıklarını belirterek, “Yardım malzemeleri geliyor gerçi. Ama dağıtımı iyi bir şekilde yapılamıyor” dedi. Türkiye'nin sadece çok az sayıda kişiyi sınırdan geçirdiğini ve sadece pasaportluları kabul ettiğini belirten Geisler, mültecilerin en iyi ihtimalle sadece üçte birinde pasaport olduğuna dikkat çekti.

'Dağdakilerin sayısı azalıyor'

Yezidilerin İslam Devleti örgütünden kaçışı sürdürdüğünü belirten Geisler, Kuzey Irak'taki dağlarda mahsur kalan Yezidilerin durumunun biraz daha iyileştiğini kaydetti. Bölgede savaşan Yezidilerle cuma sabahı bir telefon görüşmesi yaptıklarını belirten Geisler, dağa sığınan Yezidi sayısının yaklaşık 6 bine gerilediğini belirtti.

Almanya Yezidiler Merkez Konseyi Sözcüsü, Amerikan hava kuvvetleri ve Türkiye'den bölgeye giden Kürt savaşçıların saldırılarının, mülteciler için ikinci bir kaçış koridoru sağladığını belirterek, “Bu şekilde kuzeye doğru kaçabiliyorlar. Dağlarda kalanlar ise savaşçılarla yaşlı, hasta, engelli ve en yoksullar” diye konuştu.

'Durum feci'

Irak'ın kuzeyinde toplam 750 bin civarında mülteci bulunuyor. Hannover Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Hüseyin Bektaş, mültecilerin durumunu ‘feci' diye nitelendirerek, çoğu Yezidi ve Hrıstiyan olan mültecilerin aşırı sıcaklar ve su sıkıntısıyla başa çıkmaya çalıştığını ve açık havada barınacak yerleri olmadığını belirtti. Kürt Tabipler Birliği üyesi Bektaş, özellikle çocuk ve yaşlıların zor durumda olduğunu belirterek, “Doktorlar mümkün olduğunca antibiyotik ve serum yoluyla yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ama ellerinde dağıtabilecekleri ilaç, su ve gıda maddeleri yok. Her şeyin eksikliği çekiliyor” diye konuştu.

Hüseyin Bektaş, normalde 4,5 milyon insanın yaşadığı bölgeye son iki ayda 1,5 milyon mültecinin geldiğini belirterek, “Bölgedeki arkadaşlarımız yerel hastanelerin fena halde dolup taştığını bildiriyor. Kürt yönetimi ve makamları tamamen işin içinden çıkamaz halde. Altyapı çökmüş durumda” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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