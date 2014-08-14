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Dünya
Deutsche Welle

Sincar Dağı’nda bin Yezidi kaldı

Birleşmiş Milletler Irak’ta en yüksek derecede acil durum ilan etti. Kuruluştan yapılan açıklamalara göre Sincar Dağları'nda bulunan Yezidilerin sayısı bine indi.

14 Ağustos 2014 19:01


Birleşmiş Milletler özel temsilcisi Nikolay Mladenov ülkedeki insanî felaketi göz önünde tutarak Irak için "3'üncü derece acil durum" ilan edildiğini açıkladı.

3'üncü derece alarm seviyesi, Birleşmiş Milletler'e evlerinden kaçmak zorunda olanlara ek yardım malzemesi ve malî kaynak seferber etme imkânı tanıyor. IŞİD ya da yeni adıyla İslam Devleti'nden kaçan on binlerce insana öncelikli olarak yiyecek ve su yardımında bulunulacak. Irak, Birleşmiş Milletler'in "3'üncü derece acil durum" ilan ettiği dördüncü ülke oldu. BM daha önce Suriye, Güney Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bu kararı almıştı.

'Açlık ve susuzluktan bitkinler'

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu'nun (UNAMI) bir sözcüsü, Sincar Dağı'nda bulunan Yezidilerin büyük oranda kurtarıldığını ve dağda bulunanların sayısının bin civarına düştüğünü açıkladı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verdiği bilgilere göre, geçen 5 gün içinde yaklaşık 80 bin kişi dağlardan kurtarıldı ve kurtarılan Yezidilerin büyük bölümü Suriye'nin kuzeyindeki mülteci kamplarına taşındı. İnsanların açlık ve susuzluk nedeniyle bitkin durumda olduğu belirtiliyor. Öte yandan ABD, Irak'ın kuzeyinde bir kurtarma operasyonu düzenlemelerinin pek olası olmadığını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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