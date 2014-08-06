T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yezidilerin IŞİD korkusu

IŞİD, Kuzey Irak'ta Yezidi nüfusun çoğunlukta yaşadığı bölgeleri de ele geçirdi. IŞİD'ın şiddetinden kaçan on binlerce Yezidi aç ve susuz dağlarda saklanıyor.

06 Ağustos 2014 20:18


Hilafet ilan ederek kendine “İslam Devleti” demeye başlayan IŞİD’in Ortadoğu’da yarattığı insani trajedilere bugünlerde yenileri ekleniyor. Birkaç gün önce ağırlıkla Yezidilerin yaşadığı Sincar’a giren militanların, halkı Müslümanlığa geçmeye zorladığı ve bunu kabul etmeyenleri topluca katlettiği bildiriliyor.

Bir süre önce yaşadıkları Tel Afer kentinin işgal edilmesinin ardından Sincar’a kaçan Türkmenler de bu zulüm ile ikinci kez karşı karşıya kalmış durumda. Birleşmiş Milletler verilerine göre her inanç ve kökenden, ancak büyük çoğunluğu Yezidi olan yaklaşık 200 bin kişi son birkaç gün içinde evlerini terk ederek dağlara kaçtı. Bu kadar çok insanın oldukça çorak bir coğrafyada nasıl hayatta kalabilecekleri meçhul.

Almanya Yezidi Merkez Konseyi Başkanı Telim Tolan, Müslümanlığa geçmeyi reddeden Yezidilerin infaz edildiğini, kaçırılan kadın ve kızların pazarlarda satıldığına dair kendilerine bilgiler geldiğini belirtiyor. Tolan bölgede tam anlamı ile bir insani felaket yaşandığını ifade ederek Almanya ve uluslararası toplumu göreve çağırdı.

Birleşmiş Milletler ve Federal Hükümetin çok acil bir şekilde bölgeye insani yardım ulaştırması gerektiğini vurgulayan Tolan, daha sonra da Kürt peşmergeleri ve Irak ordusunun desteği ile Birleşmiş Milletler'e bağlı güçlerin güvenliği sağlaması gerektiğini dile getirdi.

4 bin yıllık bir toplum: Yezidiler

Yezidiler Kürtçe konuşan ancak inançları milattan önce 2000’li yıllara kadar dayanan bir toplum. Bugün Irak’ta sayılarının 600 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Almanya Yezidi Merkez Konseyi Başkanı Telim Tolan'in verdiği bilgiye gore Almanya'da da 100 bin kadar Yezidi var ve bu insanlar doğal olarak Sincar bölgesindeki soydaşları için derin bir kaygı hissediyorlar.

Tolan, IŞİD'in ne gibi bir vahşet uyguladığını daha önce medyadan gördüklerini ve bu olaylara şimdi Yezidilerin kurban gittiğini belirterek, “Irak’taki bu insanlara yardım edilmesi için kurumlara, siyasilere ve Federal Hükümet’e yardım çağrısı yapıyoruz” dedi.

İslam Devleti örgütünden baskı gören tek toplum Yezidiler değil. Irak’ın kuzeyindeki kozmopolit yapıda Sünni Müslüman olmayan herkes bugünlerde ağır bir tehdit altında. Özellikle bir süre önce IŞİD’in eline geçen Irak’ın en önemli kentlerinden Musul’da Şii Türkmenlere, Hristiyanlara, Keldanilere, Asurilere ve Yezidilere ait nerede ise tüm cami, kilise, mabed, mezar ve kutsal mekanlar tahrip edilmiş durumda.

Son olarak Mesut Barzani’ye bağlı Peşmerge güçleri ile çatışan İslam Devleti örgütünün, Erbil kentinin 40 kilometre kadar yakınına geldiği, PKK’nın da peşmergelere destek olmak için güçlerini bu bölgeye kaydırdığı bildiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

IŞİD Kuzey Irak YezidiYezidiDevleti”IŞİD OrtadoğuYezidilerinSincarMüslümanlığaTel AferTürkmenlerMilletlerYezidi Merkez Konseyi Başkanı Telim Tolan MüslümanlığaAlmanyaFederal HükümetinTolanKürtIrak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24