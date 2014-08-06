Yezidilerin IŞİD korkusu



Hilafet ilan ederek kendine “İslam Devleti” demeye başlayan IŞİD’in Ortadoğu’da yarattığı insani trajedilere bugünlerde yenileri ekleniyor. Birkaç gün önce ağırlıkla Yezidilerin yaşadığı Sincar’a giren militanların, halkı Müslümanlığa geçmeye zorladığı ve bunu kabul etmeyenleri topluca katlettiği bildiriliyor.

Bir süre önce yaşadıkları Tel Afer kentinin işgal edilmesinin ardından Sincar’a kaçan Türkmenler de bu zulüm ile ikinci kez karşı karşıya kalmış durumda. Birleşmiş Milletler verilerine göre her inanç ve kökenden, ancak büyük çoğunluğu Yezidi olan yaklaşık 200 bin kişi son birkaç gün içinde evlerini terk ederek dağlara kaçtı. Bu kadar çok insanın oldukça çorak bir coğrafyada nasıl hayatta kalabilecekleri meçhul.

Almanya Yezidi Merkez Konseyi Başkanı Telim Tolan, Müslümanlığa geçmeyi reddeden Yezidilerin infaz edildiğini, kaçırılan kadın ve kızların pazarlarda satıldığına dair kendilerine bilgiler geldiğini belirtiyor. Tolan bölgede tam anlamı ile bir insani felaket yaşandığını ifade ederek Almanya ve uluslararası toplumu göreve çağırdı.

Birleşmiş Milletler ve Federal Hükümetin çok acil bir şekilde bölgeye insani yardım ulaştırması gerektiğini vurgulayan Tolan, daha sonra da Kürt peşmergeleri ve Irak ordusunun desteği ile Birleşmiş Milletler'e bağlı güçlerin güvenliği sağlaması gerektiğini dile getirdi.

4 bin yıllık bir toplum: Yezidiler

Yezidiler Kürtçe konuşan ancak inançları milattan önce 2000’li yıllara kadar dayanan bir toplum. Bugün Irak’ta sayılarının 600 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Almanya Yezidi Merkez Konseyi Başkanı Telim Tolan'in verdiği bilgiye gore Almanya'da da 100 bin kadar Yezidi var ve bu insanlar doğal olarak Sincar bölgesindeki soydaşları için derin bir kaygı hissediyorlar.

Tolan, IŞİD'in ne gibi bir vahşet uyguladığını daha önce medyadan gördüklerini ve bu olaylara şimdi Yezidilerin kurban gittiğini belirterek, “Irak’taki bu insanlara yardım edilmesi için kurumlara, siyasilere ve Federal Hükümet’e yardım çağrısı yapıyoruz” dedi.

İslam Devleti örgütünden baskı gören tek toplum Yezidiler değil. Irak’ın kuzeyindeki kozmopolit yapıda Sünni Müslüman olmayan herkes bugünlerde ağır bir tehdit altında. Özellikle bir süre önce IŞİD’in eline geçen Irak’ın en önemli kentlerinden Musul’da Şii Türkmenlere, Hristiyanlara, Keldanilere, Asurilere ve Yezidilere ait nerede ise tüm cami, kilise, mabed, mezar ve kutsal mekanlar tahrip edilmiş durumda.

Son olarak Mesut Barzani’ye bağlı Peşmerge güçleri ile çatışan İslam Devleti örgütünün, Erbil kentinin 40 kilometre kadar yakınına geldiği, PKK’nın da peşmergelere destek olmak için güçlerini bu bölgeye kaydırdığı bildiriliyor.