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Sağlık

Yetişkin birinden ilk kez 'kök hücre' klonlandı

Bilim dünyası, birçok hastalığın tedavisinin önünü açabilecek bir gelişmeyi konuşuyor. Yetişkin bir insandan ilk kez kök hücre klonlandı

19 Nisan 2014 14:08

Körlükten alzheimer'a, kalp hastalığından diyabete kadar birçok hastalığın tedavisinde önemli bir adım atıldı. Araştırmacılar, ilk kez yetişkin bir insandan kök hücre klonlamayı başardı

ntvmsnbc.com’un haberine göre, Güney Koreli araştırmacılar geçen yıl, bebeklerden alınan hücreler klonlanmış ve kök hücre üretilmişti. Şimdi yetişkinlerde de aynı başarı sağlandığını açıkladı.

35 ve 75 yaşlarındaki iki erkekten alınana deri hücreleri insan yumurtalarıyla birleştirildi. Yumurta hücreleri, kendi DNA'ları çıkarılıp yerine insan DNA'ları konularak yeniden programlandı. İşlem sonunda, donörlerin DNA'larını taşıyan ve sonsuz kez bölünebilen kök hücreler elde edildi.

Embryonik kök hücre olarak da adlandırılan bu hücreler, sinirden kalbe, karaciğerden pankreasa her tür insan hücresine dönüştürülme potansiyeline sahip. Bu hücrelerin, hasta hücrelerle değiştirilerek körlükten Alzheimer'a pek çok hastalığın tedavisinde umut olabileceği belirtiliyor.
 

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