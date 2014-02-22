3 bin hastayla kalpte kök hücre araştırması

Kalp hastalıklarının tedavisinde kök hücrelerin denendiği en büyük araştırma, İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı.

11 ülkeden üç bin hastanın katıldığı araştırmada kök hücre tedavisinin kalp krizi geçiren hastalarda hasar görmüş dokuları tamir edip etmeyeceği sorusuna yanıt aranacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, araştırma kapsamında tüm hastalara daralan kalp damarlarını genişletmek için stent takılacak. Bu standart tedaviye ilave olarak hastaların yarısının kalbine kemik iliklerinden alınan kök hücreler şırınga edilecek.

Kök hücre nakli, kalp krizinin hemen ertesinde yapılacak. Bu tedavinin uygulandığı ilk kişi olan Neal Grainger adlı 54 yaşındaki İngiliz hasta, "Bu araştırmanın parçası olmak harika" dedi.

Kemik iliğinden kalbe

Geçen ay kalp krizi geçiren Grainger'a birkaç gün sonra kök hücre şırınga edilmiş.

"Sizden bir şey alınıp sonra geri konması tuhaf bir duygu, ama umarım bana ve diğer insanlara faydası olur" diyor.

İngiltere'de en fazla ölüm, kalp damar hastalıklarından kaynaklanıyor.



Kalp krizi sırasında yağ plakaları damarlar içinde pıhtı oluşturuyor, kalp kasları oksijensiz kalıyor ve yara dokusu meydana geliyor.

Artık kalp krizi geçirdikten sonra kurtulanların sayısı artsa da, bu kişiler kalp kasında kalıcı hasar oluştuğu için zayıf düşüyor.

Akciğerlerde sıvı birikmesi başka bir sorun ve hastalar çoğu zaman bunun için ömür boyu ilaç almak zorunda.

Daha önce kalp hastalıkları için onlarca kez küçük çaplı deneme çalışması yapıldı.

2012'de tıp örgütü Cochrane Collaboration'ın yayımladığı bir değerlendirmede, bu tedavinin "mütavazı bir ilerleme" sağladığı belirtildi.

Ancak daha önceki araştırmalara az sayıda kişi katıldı. Şimdiki araştırmaya öncülük eden Prof. Anthony Mathur, "Bu araştırma belirleyici olacak. 15 yıllık araştırmalardan sonra nihayet net bir yanıt alacağız. Bu araştırmanın sonunda kök hücre tedavisinin kalp krizinden ölümleri dörtte bir oranında azaltabileceğini göstermeyi umuyoruz" dedi.

Prof. Anthony Mathur, tedavinin sonuç vermesi halinde tıpta yepyeni bir dalın ortaya çıkabileceğini ve kalp hastalarına tamamen yeni bir tedavi uygulanabileceğini söyledi.

Kemik iliğindeki hücrelerin kalbi nasıl tamir edebileceği tam olarak bilinmiyor. Başka hastalardan kemik iliği nakliyle tedavi onlarca yıllardır başarılı bir şekilde uygulanıyor.

Fakat bu nakiller, aynı hücreler için yapılıyor. Kemik iliğindeki hücrelerin kalp hücrelerine dönüşüp dönüşmeyeceği bilinmiyor. Araştırmanın sonuçlarının beş yıl içinde açıklanması bekleniyor.