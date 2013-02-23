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Kemal Unakıtan'a İsrail'de kök hücre nakli yapıldı

Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, İsrail'in başketi Tel Aviv'de kök hücre nakli oldu

23 Şubat 2013 11:45

2009 yılında ABD'de by-pass ameliyatı oluş nedeni "Yüce Rabbim Cleveland dedi" sözleriyle gündeme oturan Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, bu kez İsrail'de böbrek yetmezliği nedeniyle kök hücre nakli oldu.

Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, İsrail'in başketi Tel Aviv'de kök hücre nakli oldu.

2009 yılında by-pass ameliyatı için ABD'nin Cleveland eyaletini tercih eden Unakıtan, "Yüce Rabbin Cleveland dedi" diyerek gündeme oturmuştu.

Hürriyet gazetesinden Mesude Erşah'ın haberine göre, 2.5 ay önce Tel Aviv’de kısa adı CTCİ olan Kanser ve İmmünetorepi Araştırma Merkezi’ne başvuran Unakıtan’ın kemik iliği alındı. Kemik iliğinden alınan kök hücreler çoğaltıldıktan sonra yine damar yoluyla Unakıtan’a verildi. Unakıtan kök hücre naklinin sonuçlarını beklerken Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne böbrek nakli için başvurdu.

CTCİ’nin Türkiye temsilcisi üroloji uzmanı Dr. Mehmet Pütün, Unakıtan'ın durumunda düzelme görüldüğünü belirterek, kesin konuşmanın yanlış olacağını söyledi.

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