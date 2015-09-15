Yeniden gözaltına alınan eski hakim Karaçöl: Geliyoruz, gidiyoruz

Eski hakim Sülayman Karaçöl, tekrar gözaltı sırasında sağlık kontrolü için getirildiği hastanede, "Geliyoruz, gidiyoruz" dedi.
25 Aralık soruşturmasında görev alan ve meslekten ihraç edilen eski hâkim Süleyman Karaçöl, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "örgüt kurma" iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından savcılığın itirazı üzerine yeniden Kütahya'da gözaltına alındı.
İstanbul'a getirilen Karaçöl, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
12 Eylül Cumartesi günü yakalama kararı çıkarılan Karaçöl, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı. Dün tekrar yakalanma kararı çıkartılan Karaçöl, Kütahya'da gözaltına alındı. Karayoluyla İstanbul'a getirilen Karaçöl Haseki Eğitim ve AraştırmaHastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Süleyman Karaçöl, hastaneden çıkarılırken "Sorguluyorlar, yok sayıyorlar. Geliyoruz, gidiyoruz" dedi.