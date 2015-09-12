Eski hâkim Süleyman Karaçöl, gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "örgüt kurma" iddiasıyla soruşturma yürütülen ve mahkemece bugün yakalama kararı çıkarılan eski hâkim Süleyman Karaçöl, Kütahya'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yakalama kararının ardından eski hakim Süleyman Karaçöl'ün, Hacı Azizler Mahallesi'ndeki evinde mahkeme kararıyla arama yaptı.



Bu sırada evinde bulunamayan Karaçöl'ün avukatının yanında olduğu bilgisine ulaşan ekipler, Karaçöl'ü Saray Mahallesi'ndeki avukatlık bürosunun çıkışında gözaltına aldı.



Dumlupınar Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Karaçöl'ün emniyetteki işlemleri sürüyor.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının "örgüt kurma" iddiasıyla eski savcı Muammer Akkaş ve eski hakim Süleyman Karaçöl hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkarılmıştı.



Süleyman Karaçöl, İstanbul Sulh Ceza Mahkemesinden, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına hakim olarak atanmıştı. Karaçöl, HSYK tarafından görevinden tedbiren uzaklaştırılmıştı.



HSYK 2. Dairesi, 12 Mayıs'ta savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara, Muammer Akkaş, Mehmet Yüzgeç ile hakim Süleyman Karaçöl'ün meslekten ihracına karar vermişti.